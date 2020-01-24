Alt liglerden haberler (24.01.20) - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
24 Ocak 2020, Cuma
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Alt liglerden haberler (24.01.20)

Alt liglerden haberler (24.01.20)

1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

2. Lig ekiplerinden Kulübü'nün yeni yönetimi, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu'yu ziyaret edip destek istedi.

2. Grup'ta yer alan Manisa FK, 'dan tecrübeli stoper ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki Ümit; A.Gücü, , gibi takımlarda oynamıştı.

1. Amatör Ligi'nin lideri Emrespor, yabancı futbolcu transferi yaptı. Polatlıspor forması giyen, Rus asıllı sol kanat oyuncusu Lachin Memedov ile anlaşıldı.

TFF 2. Lig takımı Eyüpspor, Sarıyer forması giyen kaleci Kubilay Anteplioğlu ile 1.5 yıllık anlaştı. Kubilay, Eyüp'te başarılı olmak istediğini dile getirdi.

3. Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk hedeflerken üst üste 4 mağlubiyet alan Nazilli Bld'de Yavuz İncedal, Kelkit maçı için tarafarlara destek çağrısı yaptı.

  1. 24.1.2020
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