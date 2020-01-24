Alt liglerden haberler (24.01.20)

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu Kulübü'nün yeni yönetimi, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu'yu ziyaret edip destek istedi.

2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Manisa FK, Boluspor'dan tecrübeli stoper Ümit Kurt ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki Ümit; A.Gücü, Sivas, Rize gibi takımlarda oynamıştı.

Isparta 1. Amatör Ligi'nin lideri Emrespor, yabancı futbolcu transferi yaptı. Polatlıspor forması giyen, Rus asıllı sol kanat oyuncusu Lachin Memedov ile anlaşıldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor, Sarıyer forması giyen kaleci Kubilay Anteplioğlu ile 1.5 yıllık anlaştı. Kubilay, Eyüp'te başarılı olmak istediğini dile getirdi.

3. Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk hedeflerken üst üste 4 mağlubiyet alan Nazilli Bld'de Yavuz İncedal, Kelkit maçı için tarafarlara destek çağrısı yaptı.