Penaltı canavarları!
Uşak-Velimeşe maçında üst üste üç penaltı kurtaran kaleci Ersin Aydın ve Levent Aktuğ, şaşkınlık yaşıyor. Çift sarıdan atılan Ersin, "İlkinde ayağım çizgideydi" derken; stoper Levent ise, "Hissederek eldiveni aldım. Özel ve mutlu ediciydi" dedi.
Uşak-Velimeşe maçında üst üste üç penaltı kurtaran kaleci Ersin Aydın ve Levent Aktuğ, şaşkınlık yaşıyor. Çift sarıdan atılan Ersin, "İlkinde ayağım çizgideydi" derken; stoper Levent ise, "Hissederek eldiveni aldım. Özel ve mutlu ediciydi" dedi.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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