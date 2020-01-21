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21 Ocak 2020, Salı
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Penaltı canavarları!

Penaltı canavarları!

Uşak-Velimeşe maçında üst üste üç penaltı kurtaran kaleci ve , şaşkınlık yaşıyor. Çift sarıdan atılan Ersin, "İlkinde ayağım çizgideydi" derken; stoper Levent ise, "Hissederek eldiveni aldım. Özel ve mutlu ediciydi" dedi.

Uşak-Velimeşe maçında üst üste üç penaltı kurtaran kaleci ve , şaşkınlık yaşıyor. Çift sarıdan atılan Ersin, "İlkinde ayağım çizgideydi" derken; stoper Levent ise, "Hissederek eldiveni aldım. Özel ve mutlu ediciydi" dedi.

  1. 21.1.2020
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