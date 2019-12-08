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08 Aralık 2019, Pazar
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Demir’in konuğu Dadaş

Demir’in konuğu Dadaş

1. Lig'de günün maçında , Demir'e konuk oluyor. Zirve takibini sürdürmek isteyen Dadaş ile alttan uzaklaşmak isteyen Demir'in kapışması 19.00'da başlayacak ve beIN Max 1'den yayınlanacak.

1. Lig'de günün maçında , Demir'e konuk oluyor. Zirve takibini sürdürmek isteyen Dadaş ile alttan uzaklaşmak isteyen Demir'in kapışması 19.00'da başlayacak ve beIN Max 1'den yayınlanacak.
  1. 8.12.2019
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