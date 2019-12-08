Akademi patladı: 3-0 - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
08 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 2. Lig Haberleri Akademi patladı: 3-0

Akademi patladı:

Akademi patladı: 3-0

2. Lig'de dün tek karşılaşma oynandı. 'taki derbisinde Başkent Akademi, Hacettepe'yi mağlup etti. Kırmızısiyahlı ekibin golleri Ömer Bozan (2) ve Ahmet Sun'dan geldi.

2. Lig'de dün tek karşılaşma oynandı. 'taki derbisinde Başkent Akademi, Hacettepe'yi mağlup etti. Kırmızısiyahlı ekibin golleri Ömer Bozan (2) ve Ahmet Sun'dan geldi.
  1. 8.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akademi patladı: 3-0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN