Bandırmaspor’a moral yemeği - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 2. Lig Haberleri Bandırmaspor’a moral yemeği

Bandırmaspor’a moral yemeği

Bandırmaspor’a moral yemeği

Bandırmasporlu futbolcular ve yöneticiler, maçı öncesi moral yemeğinde bir araya geldi.

Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Bandırmaspor yönetimin ve futbolcular ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Hoş vakit geçen yemekte defans futbolcu Rıdvan Koçak'ın doğum günü de kutlanarak pastası kesildi. Yemek sonrası kısa bir konuşma yapan Osman Kocaman "Bandırmaspor bu kentin en eski ve en önemli markalarından biridir. Demir maçı öncesi bir araya gelerek takıma moral vermek istedik. Hepimiz Bandırmasporluyuz. Kaliteli bir kadroya sahibiz. Lider olmak önemli olsa da lig sonunda şampiyon olmak en önemlisidir. İnşallah mayıs ayında şampiyonluk yemeğinde yine bir arada olup şampiyonluğumuzu kutlarız. Buradan tüm Bandırmalı iş insanlarına da seslenerek Bandırmaspor'a destek olmaya davet ediyorum" dedi.

  1. 01.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bandırmaspor’a moral yemeği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN