Bandırma’ya destek
Kırmızı Grup'ta Bandırma, taraftarlarını desteğe çağırdı. Asbaşkan Onur Göçmez, "Namağlup giden takımımızın şampiyon olabilmesi için güçlü desteğe ihtiyacı var" diye konuştu.
Kırmızı Grup'ta Bandırma, taraftarlarını desteğe çağırdı. Asbaşkan Onur Göçmez, "Namağlup giden takımımızın şampiyon olabilmesi için güçlü desteğe ihtiyacı var" diye konuştu.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Bandırma’ya destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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