2. Lig'de Manisa fırtınası sürüyor
Beyaz Grup'ta Yeni Çorum'u 2-0 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Manisa FK, şampiyonluk yürüyüşünü sürdürüyor.
Beyaz Grup'ta Yeni Çorum'u 2-0 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Manisa FK, şampiyonluk yürüyüşünü sürdürüyor. Maçın ardından soyunma odasında 'Şampiyon Manisa' tezahüratları yankılanırken; Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, teknik heyet ve yönetimin galibiyet sevinci adeta tavan yaptı.
- 19.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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