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19 Kasım 2019, Salı
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2. Lig'de Manisa fırtınası sürüyor

2. Lig'de Manisa fırtınası sürüyor

Beyaz Grup'ta Yeni 'u 2-0 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Manisa FK, şampiyonluk yürüyüşünü sürdürüyor.

Beyaz Grup'ta Yeni 'u 2-0 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Manisa FK, şampiyonluk yürüyüşünü sürdürüyor. Maçın ardından soyunma odasında 'Şampiyon Manisa' tezahüratları yankılanırken; Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, teknik heyet ve yönetimin galibiyet sevinci adeta tavan yaptı.

  1. 19.11.2019
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