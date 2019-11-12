Batugol fırtınası
Bandırmaspor'da adeta kendini bulan Batuhan Karadeniz, Son olarak 3-3 biten K.Maraş maçında hat-trick yapan 'Batugol', ligde 8 maçta 8 gole ulaştı. Karadeniz, geçtiğimiz sene yarım sezonda 11 gol atmıştı.
Batuhan Karadeniz, Bandırmaspor'la adeta kendini buldu. Son olarak 3-3 biten K.Maraş maçında hat-trick yapan 'Batugol', ligde 8 maçta 8 gole ulaştı. 28 yaşındaki forvet, geçen sezon Bandırma'da yarım sezonda 11 gol atmıştı.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Batugol fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.