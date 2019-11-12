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12 Kasım 2019, Salı
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Batugol fırtınası

Batugol fırtınası

'da adeta kendini bulan , Son olarak 3-3 biten K.Maraş maçında hat-trick yapan 'Batugol', ligde 8 maçta 8 gole ulaştı. Karadeniz, geçtiğimiz sene yarım sezonda 11 gol atmıştı.

Batuhan Karadeniz, 'la adeta kendini buldu. Son olarak 3-3 biten K.Maraş maçında hat-trick yapan 'Batugol', ligde 8 maçta 8 gole ulaştı. 28 yaşındaki forvet, geçen sezon Bandırma'da yarım sezonda 11 gol atmıştı.

  1. 12.11.2019
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