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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Demirci Karabük'te

Demirci Karabük'te

TFF 2'nci lig takımı , teknik direktör ile anlaştı. Demirci, kulüp binasında 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

TFF 2'nci lig takımı , teknik direktör ile anlaştı. Demirci, kulüp binasında 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Demirci, "İnşallah bu camiaya layık olacağız. Ekibimle beraber bu zor süreçte biz tercih edildik. Bunun sebeplerini biz biliyoruz. Farklılığımızı ve farkımızı göstereceğiz inşallah. Önceliğimiz bu genç takımı ligde tutmak" dedi
  1. 31.7.2019
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