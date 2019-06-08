Samsunspor, İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı
Yılport Samsunspor’a 2018-2019 sezonu devre arasında gelen teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı.
Yılport Samsunspor'a 2018-2019 sezonu devre arasında gelen teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı.
Kulübün resmi internet sitesinden açıklama yapan genel menajer Mustafa Aztopal, "Teknik direktörümüz İsmet Taşdemir'in sözleşmesi yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendisine bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" dedi.
- 08.06.2019
- Beşiktaş'ta transfer harekatı! Abdullah Avcı'nın istediği isim imzaya yakın
- Arsenal açıkladı! 7 isimle yollar ayrıldı
- Atletico Madrid'de büyük heyecan! Arda ve Emre'den sonra...
- Beşiktaş'ta transfer operasyonu! İşte Abdullah Avcı'nın listesindeki 5 isim
- Fenerbahçe'den 5 yıllık imza! İşte bonservis bedeli
-
Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
-
Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
-
Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Samsunspor, İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.