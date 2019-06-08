Samsunspor, İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı

Yılport Samsunspor'a 2018-2019 sezonu devre arasında gelen teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı.

Kulübün resmi internet sitesinden açıklama yapan genel menajer Mustafa Aztopal, "Teknik direktörümüz İsmet Taşdemir'in sözleşmesi yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendisine bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" dedi.