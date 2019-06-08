Samsunspor, İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
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, ile yollarını ayırdı

Samsunspor, İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı

Yılport ’a 2018-2019 sezonu devre arasında gelen ile yollar ayrıldı.

Yılport 'a 2018-2019 sezonu devre arasında gelen ile yollar ayrıldı.
Kulübün resmi internet sitesinden açıklama yapan genel menajer Mustafa Aztopal, "Teknik direktörümüz İsmet Taşdemir'in sözleşmesi yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendisine bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" dedi.

  1. 08.06.2019
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