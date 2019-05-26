Alt liglerin özeti (25.05.19)

MANİSA'DA TEPKİ BÜYÜK

Karagümrük'e 2-0 yenilerek 1. Lig'i kaçıran Manisa BŞB, "Bahane aramıyoruz fakat olaylar sabrımızı taşırdı. Türk futbolu adına utanç duyuyoruz" açıklamasıyla tepkisini dile getirdi.



FİNAL İÇİN YOĞUN İLGİ

Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasındaki TFF 2. Lig play-off final mücadelesi biletlerine yoğun ilgi olduğu öğrenildi. 28 Mayıs Salı günkü final maçına Bursa BŞB Stadı ev sahipliği yapacak.?



ÖZKAT ADAY OLDU

TFF 3. Lig ekibi Nazilli Belediye'de başkanlığa adaylığını açıklayan Nurettin Özkat, "Ben bu takımda başkanlık yaptım. 3. Lig'de kalmasına gönlüm elvermiyor. Tecrübeli bir yönetim kurulu ile bunun üstesinden gelebiliriz" dedi.



YENİ BAŞKAN ŞAHİN

Tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselen Menemen Belediye'de, Tahir Şahin kulüp başkanı seçildi. Gergin geçen kongrede kulübün yeni adı Menemenspor A.Ş olarak belirlendi. Logonun da değişmesi oy çokluğuyla kabul edildi.



ÇORUM SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Serik Belediye'yi penaltılarla 5-3 yenerek 2. Lig'e yükselen Yeni Çorumspor, taraftarına büyük coşku yaşattı. Kentte kutlama yapan Çorumlular, gecenin geç saatlerine kadar şampiyonluğun sevincini doyasıya çıkarttı.