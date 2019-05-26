Alt liglerin özeti (25.05.19)
26 Mayıs 2019, Pazar
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Alt liglerin özeti (25.05.19)

Alt liglerin özeti (25.05.19)

2.Lig ve TFF 3.Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte detaylar...

MANİSA'DA TEPKİ BÜYÜK
Karagümrük'e 2-0 yenilerek 1. Lig'i kaçıran Manisa , "Bahane aramıyoruz fakat olaylar sabrımızı taşırdı. Türk futbolu adına utanç duyuyoruz" açıklamasıyla tepkisini dile getirdi.

FİNAL İÇİN YOĞUN İLGİ
Sakaryaspor ile arasındaki 2. Lig play-off final mücadelesi biletlerine yoğun ilgi olduğu öğrenildi. 28 Mayıs Salı günkü final maçına BŞB Stadı ev sahipliği yapacak.?

ÖZKAT ADAY OLDU
TFF 3. Lig ekibi Nazilli Belediye'de başkanlığa adaylığını açıklayan Nurettin Özkat, "Ben bu takımda başkanlık yaptım. 3. Lig'de kalmasına gönlüm elvermiyor. Tecrübeli bir yönetim kurulu ile bunun üstesinden gelebiliriz" dedi.

YENİ BAŞKAN ŞAHİN
Tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselen Menemen Belediye'de, Tahir Şahin kulüp başkanı seçildi. Gergin geçen kongrede kulübün yeni adı Menemenspor A.Ş olarak belirlendi. Logonun da değişmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

ÇORUM SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Serik Belediye'yi penaltılarla 5-3 yenerek 2. Lig'e yükselen Yeni Çorumspor, taraftarına büyük coşku yaşattı. Kentte kutlama yapan Çorumlular, gecenin geç saatlerine kadar şampiyonluğun sevincini doyasıya çıkarttı.

  1. 26.5.2019
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