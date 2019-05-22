Sakarya çok rahat
4-0’ın avantajıyla Sarıyer’e konuk olan yeşil-siyahlı ekip, golsüz eşitlikle çıktığı finalde; Karagümrük’ün rakibi old
Yarı finalinin diğer ayağında Sarıyer ile Sakaryaspor karşılaştı. İlk maçı taraftarının desteği ve etkili oyunuyla 4-0 kazanan yeşil-siyahlılar, İstanbul'da hata yapmadı. Sarıyer'in cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maç orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Ev sahibinde Nuri, 25 dakika arayla gördüğü iki sarı kartla oyun dışında kaldı. Gol sesi çıkmayan mücadelenin ardından Tatangalar, adını finale yazdırdı. 28 Mayıs'taki finalde Karagümrük ile Sakarya 1. Lig bileti için sahaya çıkacak.
- 22.5.2019
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