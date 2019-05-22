Sakarya çok rahat – Fotomaç – 22 Mayıs 2019
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Sakarya çok rahat

’ın avantajıyla ’e konuk olan yeşil-siyahlı ekip, golsüz eşitlikle çıktığı finalde; ’ün rakibi old

Yarı finalinin diğer ayağında ile Sakaryaspor karşılaştı. İlk maçı taraftarının desteği ve etkili oyunuyla kazanan yeşil-siyahlılar, 'da hata yapmadı. Sarıyer'in cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maç orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Ev sahibinde Nuri, 25 dakika arayla gördüğü iki sarı kartla oyun dışında kaldı. Gol sesi çıkmayan mücadelenin ardından Tatangalar, adını finale yazdırdı. 28 Mayıs'taki finalde ile 1. Lig bileti için sahaya çıkacak.

  1. 22.5.2019
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