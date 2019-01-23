Gaziantepspor ligden çekilme kararı aldı
23 Ocak 2019, Çarşamba
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ligden çekilme kararı aldı

Gaziantepspor ligden çekilme kararı aldı

2. Lig ekiplerinden , ligden çekilme kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçmiş yönetimlerin bıraktığı ağır yükü nedeniyle çok sayıda puan silme ve alt lige düşürülme cezası alındığı hatırlatıldı.

Kulübün 50 yıllık tarihiyle Gaziantep şehrini gerek saha içinde gerekse de saha dışında, şaibeli olaylara karışmadan, onurlu bir şekilde temsil ettiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gelinen noktada takımımızın bu durumunda maçlara çıkması, ağır yenilgilerle isminin ve armasının ayaklar altına alınacağı bir durum yaratmaktadır. Gaziantepspor'umuzun ismi, tarihi ve armasının daha fazla yıpranmaması adına, kulübümüz 2. Lig 'ta kalan maçlarına çıkmama ve ligden çekilme kararı almıştır. Tüm sporseverlerin ve taraftarlarımızın bilmesini isteriz ki; ligden çekilme kararı kesinlikle kulübümüzün kapatılacağı anlamında değildir. Tam aksine daha fazla yıpranmadan yeni sezondan itibaren sıfır borç ve şirketleşme politikasının da içinde bulunduğu yeni bir projeyle yapılanmaya giderek, Gaziantepspor'umuzu hak ettiği yerlere en kısa süre zarfında getirmek hedeflenmektedir."

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gaziantepspor, 18. haftası geride kalan ligde eksi 22 puanla son sırada bulunuyor. Gaziantep ekibi, 33 puan silme cezası almıştı.

  1. 23.1.2019 09:29
  2. Güncelleme: 23.1.2019 09:45
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