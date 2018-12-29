Samsunspor diş geçiremedi
29 Aralık 2018, Cumartesi
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diş geçiremedi

Samsunspor diş geçiremedi

Yılport , Bafra İlçe Stadı'nda ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

İkinci yarı hazırlıklarının ilk etabını Samsun'da sürdüren , ilk hazırlık maçını ile yaptı. Maça Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Nuri Terliksiz, Erkam Reşmen, Canberk, Oğuz, Savaş, , İrfan Başaran, Onur ve onbiri ile sahaya çıkan kırmızı-beyazlılar, 38'inci dakikada Samet Asatekin'in düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Erhan Şentürk gole çevirdi. 45'inci dakikada ise Fatsa Belediyespor'un ani geliştirdiği atakta 'ın ceza sahası sol çaprazından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. İlk yarı bu gollerle 1-1 tamamlandı.

Samsunspor'da İkinci yarıda Furkan Yıldırım, Berat Boz, İlyas Kubilay Yavuz, Ramazan, Şahin, Bahattin, Okan, İshak, Tunahan ve Emirhan şans buldu.

İkinci devrede karşılıklı ataklardan gol sesi çıkmayınca maç 1-1 sonuçlandı.

Fatsa Belediyespor'da maça Ömercan, Osman Berkay Özçelik, Mehmet Kalkan, Hüseyin Tokmak, Yakup Kayış, Ercüment Balıkçı, Rıdvan Sönmez, Şefik Koz, Ali Say, İsmailcan Çavuşluk ve Ozancan Dursun ilk 11'i ile sahaya çıktı. Fatsa Belediyespor ikinci yarıda da Ömürcan, Talha, Ahmed Emir Selim, Mehmet ve Sefa'ya forma şansı verdi.

  1. 29.12.2018 18:22
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