TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Samsunspor, iç saha maçlarında yaklaşık 14 bin taraftar ortalaması yakalayarak, bu alanda bazı Süper Lig takımlarını da geçmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, 33 bin 919 kişi kapasiteli Yeni 19 Mayıs Stadı'nda ligin 6 haftasında 3 iç saha maçına çıkarken, taraftar ilgisi yüzleri güldürdü.

Kırmızı-beyazlı ekip, sahasındaki Amed Sportif Faaliyetler maçını 17 bin, Sancaktepe Belediyespor maçını 15 bin ve Ankara Demirspor maçını ise 9 bin 850 biletli izleyici önünde oynadı.

İç saha maçlarına yaklaşık 14 bin taraftarının desteğiyle çıkan Samsunspor, Passolig verilerine göre Süper Lig'in 8. haftası itibarıyla, Bursaspor (12 bin 445), Aytemiz Alanyaspor (11 bin), MKE Ankaragücü (9 bin 627), Akhisarspor (8 bin 256), Çaykur Rizespor (6 bin 400), Medipol Başakşehir (3 bin 335) ve Kasımpaşa'nın (3 bin 115) ortalamalarının üzerinde yer aldı.

ÇAKIR: "TAKIMLARINA SAHİP ÇIKTILAR"

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, iç sahada oynadıkları maçlara taraftarlarının büyük ilgi göstermesinin, kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Çakır, yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı taraftarların geçen yıl TFF 2. Lig'e düşülmesinden dolayı büyük üzüntü yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"Buna rağmen takımlarına sahip çıktılar. Tarihimizde ilk defa TFF 2. Lig'de oynamamıza karşın, taraftarlarımız bizi ne iç sahada ne de deplasmanda yalnız bırakıyor. Onların desteğini hep yanımızda istiyoruz. Zaten biz Samsunspor olarak, 'Bu ligin takımı değiliz ve burada misafiriz.' diyoruz. Bu sezonun adını da kulüp olarak, 'Uyanış sezonu.' koyduk. Ligde her geçen gün üst sıralara doğru çıkıyoruz. Üç maç üst üste galip geldik. Bundan sonra taraftarımızın da desteğiyle şampiyon olmak istiyoruz."