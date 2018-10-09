İki Rus futbolcudan bakanlık görevlisine saldırı!
Zenit'in golcüsü Alexander Kokorin ile Krasnodar forması giyen Pavel Mamaev Rusya'da bir kafede iki kişiye saldırdı. Kavga görüntüleri güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, iki futbolcunun saldırdığı kişinin bakanlık görevlisi olduğu öğrenildi.
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