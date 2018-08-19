Fethi Fethiye’de
2. Lig Kırmızı Grup ekibi Fethiyespor, Göztepe’nin 21 yaşındaki savunma oyuncusu Fethi Özer ile 2 yıllığına renklerine bağladı
SEPİL'E TEŞEKKÜR
GEÇEN sezon Hacettepe'de 24 karşılaşmada görev alıp 1 kez rakip fileleri sarsan genç oyuncu, Fethiyespor formasıyla başarılı olacağına inandığını söyledi ve "Bana olan güveni boşa çıkarmayacağım. Sahada elimden gelenin fazlasını yapacağım" şeklinde konuştu. Fethiyespor yönetimi ayrıca transfer nedeniyle Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'e teşekkür etti.
- 19.8.2018
-
Emre Akbaba sağlık kontrolünden geçti
Toplam 2
Yorum
CELAL HEYYY MASALLAH ... ALLAH NAZARDAN SAKLASIN , KEM GOZLERDEN SAKINSIN
-
Yasin’e protesto
Toplam 2
Yorum
Sporsever Galatasaray Taraftari Büyüktür yasin gibi kücüklerle ugrasmaz
-
Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano Arabistan yolcusu!
Toplam 5
Yorum
Ufuk Bir Türk atasözü der ki; sat sat sat... Aslında bunu satıp Emre Akbaba'yı alabilseydi Fener muhteşem olurdu ama kısmet meselesi.
Fethi Fethiye’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.