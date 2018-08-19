Fethi Fethiye’de – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Fethi Fethiye’de

    Fethi Fethiye’de

    2. Lig ekibi Fethiyespor, ’nin 21 yaşındaki savunma oyuncusu Fethi Özer ile 2 yıllığına renklerine bağladı

    2'nci Lig takımlarından Fethiyespor, dış transferde atağa kalktı ve 'den genç stoper Fethi Özer'i renklerine bağladı. Geçen sezon Hacettepe'de kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Altyapısından yetiştiği ekibinde profesyonel olan Fethi, ayrıca Tire 1922 ve Sarıyer kulüplerinde de top koşturdu.

    SEPİL'E TEŞEKKÜR
    GEÇEN sezon Hacettepe'de 24 karşılaşmada görev alıp 1 kez rakip fileleri sarsan genç oyuncu, Fethiyespor formasıyla başarılı olacağına inandığını söyledi ve "Bana olan güveni boşa çıkarmayacağım. Sahada elimden gelenin fazlasını yapacağım" şeklinde konuştu. Fethiyespor yönetimi ayrıca nedeniyle Göztepe Başkanı 'e teşekkür etti.
    1. 19.8.2018
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