Yusuf Şimşek Karagümrük’te – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    Karagümrük’te

    Yusuf Şimşek Karagümrük’te
    2. Lig takımlarından Karagümrük hareketli günler yaşıyor. Kadrosuna tecrübeli birçok ismi takviye eden ekibi, teknik direktörlüğe de 'i getirdi. 43 yaşındaki tecrübeli hocanın bugün 1 senelik sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
    1. 9.8.2018
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