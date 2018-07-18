Samsunspor, ilk maçını kendi evinde oynayacak
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Samsunspor, ilk maçını kendi evinde oynayacak

    Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, dün gerçekleşen fikstür çekimini değerlendirerek, kendi evlerinde oynayacakları ilk maçı kazanarak lige başlamak istediklerini söyledi.

    Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)

    Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, dün gerçekleşen fikstür çekimini değerlendirerek, kendi evlerinde oynayacakları ilk maçı kazanarak lige başlamak istediklerini söyledi.
    2018-2019 sezonu 2'nci Lig fikstür çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dün gerçekleşti. Samsunspor yeni sezonda ilk maçını kendi evinde Kulübü ile oynayacak.
    Çekilen kuradan yönetim olarak memnun olduklarını belirten , ilk maçı kendi saha ve seyircileri önünde Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile oynamalarının kendileri için avantaj olduğunu belirtti.
    Çakır, "Sezonun açılış maçını kendi sahamızda ve taraftarımızın büyük desteğiyle Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağız. İlk maçtan başlayarak coşkulu ve futbol zevki veren bir Samsunspor izleyeceğiz. Güzel bir sezon bizleri bekliyor. Uyanış sezonumuzda, ilk maçtan son maça kadar büyük bir coşkuyla maçlara çıkacağız. İyi bir fikstür çektiğimize inanıyorum. Taraftarımız büyük bir özlemle bizi bekliyor. İlk hafta oynayacağımız Amed Sportif Faaliyetler galibiyetiyle lige başlamak bizim için çok önemli. Takımımız Nuri Asan Tesislerinde hazırlıklarına devam ediyor. Samsun'daki çalışmalarımız şu anda çok olumlu geçiyor. 22 Temmuz'da 'da kampımız başlıyor" dedi.

    FOTOĞRAFLI



    Kaynak: DHA
    1. 18.7.2018 14:33
    2. Güncelleme: 19.7.2018 10:56
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