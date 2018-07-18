Samsunspor, ilk maçını kendi evinde oynayacak

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, dün gerçekleşen fikstür çekimini değerlendirerek, kendi evlerinde oynayacakları ilk maçı kazanarak lige başlamak istediklerini söyledi.

2018-2019 sezonu TFF 2'nci Lig fikstür çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dün gerçekleşti. Samsunspor yeni sezonda ilk maçını kendi evinde Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile oynayacak.

Çekilen kuradan yönetim olarak memnun olduklarını belirten Samsunspor Basın Sözcü Suat Çakır, ilk maçı kendi saha ve seyircileri önünde Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile oynamalarının kendileri için avantaj olduğunu belirtti.

Çakır, "Sezonun açılış maçını kendi sahamızda ve taraftarımızın büyük desteğiyle Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağız. İlk maçtan başlayarak coşkulu ve futbol zevki veren bir Samsunspor izleyeceğiz. Güzel bir sezon bizleri bekliyor. Uyanış sezonumuzda, ilk maçtan son maça kadar büyük bir coşkuyla maçlara çıkacağız. İyi bir fikstür çektiğimize inanıyorum. Taraftarımız büyük bir özlemle bizi bekliyor. İlk hafta oynayacağımız Amed Sportif Faaliyetler galibiyetiyle lige başlamak bizim için çok önemli. Takımımız Nuri Asan Tesislerinde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Samsun'daki çalışmalarımız şu anda çok olumlu geçiyor. 22 Temmuz'da Erzurum'da kampımız başlıyor" dedi.

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