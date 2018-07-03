TFF 2. Lig’de Gruplar belli oldu – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
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    2. Lig’de Gruplar belli oldu

    <a href="/index/tff?id=bf64b003-1929-4a78-b337-00acaee58dc7" class="" rel="tag">TFF</a> 2. Lig’de Gruplar belli oldu

    2. Lig'de 2018-19 sezonunda mücadele edecek takımların grupları belli oldu.

    yetkilileri ve kulüplerin temsilcilerinin katıldığı İstinye'deki Orhan Saka Amatörler Evi'ndeki kura çekiminde 36 takım beyaz ve kırmızı grup olarak ayrıldı. Gruplar şöyle:

    BEYAZ GRUP
    Amed Sportif Faaliyetler, , Bayrampaşa, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Eyüpspor, Gaziantepspor, Grandmedical Manisaspor, Gümüşhanespor, Hacettepe, İnegölspor, Kastamonuspor 1966, Keçiörengücü, Niğde Belediyespor, Sakaryaspor, Samsunspor, Sancaktepe Belediyespor, Sarıyer, UTAŞ Uşakspor

    KIRMIZI GRUP
    Bandırmaspor, BUGSAŞ Spor, Darıca Gençlerbirliği, Etimesgut Belediyespor, Fatih Karagümrük, Fethiyespor, Kahramanmaraşspor, Kırklarelispor, Konya Anadolu Selçukspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Menemen Belediyespor, Pendikspor, Sivas Belediyespor, Şanlıurfaspor, Tarsus İY., Tokatspor, Tuzlaspor, Zonguldak Kömürspor.
    1. 3.7.2018
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