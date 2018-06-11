Caner Uşak’ta – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Caner Uşak’ta

    Caner Uşak’ta
    2. Lig takımlarından Utaş Uşakspor, Sancaktepe Belediye'den 'ı renklerine bağladı. Ege ekibi 25 yaşındaki sağ bekle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Bursa altyapısında başlayan Caner, Merinos, , Balçova, Aliağa ve Sancaktepe Belediyespor formalarını terletti.
    1. 11.6.2018
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