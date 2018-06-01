Samsunsporlular "şirketleşmeye" onay verdi – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    Samsunsporlular "şirketleşmeye" onay verdi

    Samsunsporlular "şirketleşmeye" onay verdi

    Kulübünün şirketleşmesiyle ilgili yapılan oylamasında, 8'e karşı 16 bin 133 "evet" çıktı.

    Kırmızı-beyazlı kulübün şirketleşmesiyle ilgili yapılan oylaması, 4 gün sürdü. 16 bin 141 kişinin mesaj atarak katıldığı oylamada, 16 bin 133 kişi "evet", 8 kişi de "hayır" oyu kullandı.

    'un yarın yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olan , göreve seçilmesi halinde kulübün şirketleşmesi yönünde çalışma yürütecek.

    , basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Samsunsporlu taraftarların kendisine güvenerek kulübün şirketleşmesi yönünde karar vermesinden dolayı memnun olduğunu söyledi.

    Genel kurul üyelerinden de şirketleşme için yetki alacağını kaydeden Uyanık, "Zaten başkanlık görevine kulübün şirketleşmesi yönünde yetki verilmesi halinde aday olduğumu açıkladım. Samsunlular 'Evet.' dedi. Şimdi üyelerin fikri önemli. Onların da aynı düşünceyi paylaşacağını düşünüyorum. Şirketleşmeyi gerçekleştirdikten sonra en kısa zamanda 'u istenilen hedeflere ulaştıracak kadroyu kurmak için çalışmalara başlayacağız." ifadelerini kullandı.

    1. 1.6.2018 19:26
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