Samsunsporlular "şirketleşmeye" onay verdi

Kırmızı-beyazlı kulübün şirketleşmesiyle ilgili yapılan SMS oylaması, 4 gün sürdü. 16 bin 141 kişinin mesaj atarak katıldığı oylamada, 16 bin 133 kişi "evet", 8 kişi de "hayır" oyu kullandı.

Samsunspor'un yarın yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olan İsmail Uyanık, göreve seçilmesi halinde kulübün şirketleşmesi yönünde çalışma yürütecek.

İsmail Uyanık, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Samsunsporlu taraftarların kendisine güvenerek kulübün şirketleşmesi yönünde karar vermesinden dolayı memnun olduğunu söyledi.

Genel kurul üyelerinden de şirketleşme için yetki alacağını kaydeden Uyanık, "Zaten başkanlık görevine kulübün şirketleşmesi yönünde yetki verilmesi halinde aday olduğumu açıkladım. Samsunlular 'Evet.' dedi. Şimdi üyelerin fikri önemli. Onların da aynı düşünceyi paylaşacağını düşünüyorum. Şirketleşmeyi gerçekleştirdikten sonra en kısa zamanda Samsunspor'u istenilen hedeflere ulaştıracak kadroyu kurmak için çalışmalara başlayacağız." ifadelerini kullandı.