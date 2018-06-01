Samsunsporlular "şirketleşmeye" onay verdi
Samsunspor Kulübünün şirketleşmesiyle ilgili yapılan SMS oylamasında, 8'e karşı 16 bin 133 "evet" çıktı.
Kırmızı-beyazlı kulübün şirketleşmesiyle ilgili yapılan SMS oylaması, 4 gün sürdü. 16 bin 141 kişinin mesaj atarak katıldığı oylamada, 16 bin 133 kişi "evet", 8 kişi de "hayır" oyu kullandı.
Samsunspor'un yarın yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olan İsmail Uyanık, göreve seçilmesi halinde kulübün şirketleşmesi yönünde çalışma yürütecek.
İsmail Uyanık, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Samsunsporlu taraftarların kendisine güvenerek kulübün şirketleşmesi yönünde karar vermesinden dolayı memnun olduğunu söyledi.
Genel kurul üyelerinden de şirketleşme için yetki alacağını kaydeden Uyanık, "Zaten başkanlık görevine kulübün şirketleşmesi yönünde yetki verilmesi halinde aday olduğumu açıkladım. Samsunlular 'Evet.' dedi. Şimdi üyelerin fikri önemli. Onların da aynı düşünceyi paylaşacağını düşünüyorum. Şirketleşmeyi gerçekleştirdikten sonra en kısa zamanda Samsunspor'u istenilen hedeflere ulaştıracak kadroyu kurmak için çalışmalara başlayacağız." ifadelerini kullandı.
- 1.6.2018 19:26
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Galatasaray'a 45 milyon Euro kısıtlaması
Toplam 1
Yorum
z345 İçerden olmazsa dışarıdan takozlamalar başlar.
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Yedi bela İnter
Toplam 2
Yorum
metinn denayer 2 nagatomo yarim sezon kiralanmislar ve adamlari su kadara aliriz diye bi madde koyduramiyanlarin transefer etme niyetidecok gulunc
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Galatasaray'dan Emre Mor'a yakın markaj
Toplam 5
Yorum
metinn elimzide rodriguez var diger tarafa da alinacak adamlar belli 14 mEuro verecek degiliz gecelimmmmmm
Samsunsporlular "şirketleşmeye" onay verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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