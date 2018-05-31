PFDK'den Afjet Afyonspor ve Sakaryaspor'a ceza – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    'den ve Sakaryaspor'a ceza

    PFDK'den Afjet Afyonspor ve Sakaryaspor'a ceza

    Profesyonel Disiplin Kurulu (), ile Sakaryaspor'a ceza verdi.

    'de oynanan 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-1 yenerek 1. Lig'e yükselen Afyonspor, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 10 bin lirayla cezalandırıldı.

    Kurul ayrıca, Sakaryaspor'a 1 resmi müsabakayı deplasmanda seyircisiz oynama ve 30 bin 500 lira para cezası uyguladı.

    1. 31.5.2018 16:50
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