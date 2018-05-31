PFDK'den Afjet Afyonspor ve Sakaryaspor'a ceza

Mersin'de oynanan TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-1 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Afyonspor, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 10 bin lirayla cezalandırıldı.

Kurul ayrıca, Sakaryaspor'a 1 resmi müsabakayı deplasmanda seyircisiz oynama ve 30 bin 500 lira para cezası uyguladı.