Batuhan Karadeniz'e 3 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gümüşhanespor karşılaşmasının hakemi Bahattin Şimşek'e yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı harekette bulunduğu gerekçesiyle Sakaryasporlu futbolcu Batuhan Karadeniz'e 3 maçtan men ve 3 bin TL para cezası verdi. Öte yandan PFDK; Batuhan Karadeniz'in cezasının, infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılacağını ve aynı müsabakada görmüş olduğu sarı kart ile cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebini reddedildiğini açıkladı.



?PFDK'dan yapılan açıklamada, "SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü sporcusu BATUHAN KARADENİZ'in, 22.05.2018 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-GÜMÜŞHANESPOR TFF 2. Lig Play Off Müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına, aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü sporcusu BATUHAN KARADENİZ'in, müsabakada görmüş olduğu sarı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddesi uyarınca REDDİNE, karar verilmiştir" denildi.