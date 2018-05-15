Sakaryaspor finalde! – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Sakaryaspor finalde!

    Sakaryaspor finalde!

    1-1’in rövanşında Bandırma’ya konuk olan yeşil-siyahlılar, ’ın eski yıldızı ’in 88 ve 90+6’daki iki golüyle ’ta finale yükseldi.

    2'nci Lig play-off mücadelesinde Sakaryaspor, 1-1'in rövanşında Bandırmaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek 'un finalinde Gümüşhane'nin rakibi oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince devre golsüz geçildi. 59'da oyuna giren Batuhan Karadeniz, maçın gidişatını değiştirdi. 88'de ceza alanında oluşan karambolde boşta kalan topu ağlara gönderdi: 1-0. Bandırmalı oyuncular bu gole uzun süre ofsayt itirazında bulundu. Son anlarda Bandırma arkada boşluk bırakırken, kaleci Ercüment'in pasıyla hareketlenen Batuhan, 90+6'da yaptığı şık plaseyle skoru 2-0 yaptı. Bu sonuçla Beyaz Grup'ta play-off finaline yükselen Tatangalar, ile karşılaşacak.

    KORUKIR: 'ÇOK ÖNEMLİ BİR VİRAJI DÖNDÜK'
    Sakaryaspor Teknik Direktörü Engin Korukır, sakin kalarak kazandıklarını söyledi. Bandırma'ya ligde iki kez kaybettiklerini hatırlatan Korukır, "Biz bugün sakin ve sabırlı oynadık. Oyuna sonradan giren oyuncularımız güzel katkıları oldu. Çok önemli bir virajı döndük. Bütün camiaya hayırlı olsun" diye konuştu.

    FİNAL MERSİN'DE
    , TFF 2'nci Lig Play-off finalinin Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, 1'inci Lig'e yükselen son takımın belli olacağı karşılaşmanın 27 Mayıs Pazar günü 'nda oynanacağı belirtildi. Ayrıca, maçın başlama saatinin daha sonra ilan edileceği ifade edildi.

    YARI FİNAL PROGRAMI:

    TFF 2. Lig'de yarı final maç programı belli oldu.

    İlk maçlar / 18 Mayıs Cuma:

    Beyaz Grup: Gümüşhanespor- Sakaryaspor (16.00)
    Kırmızı Grup: Afjet Afyonspor- Keçiörengücü (19.00)

    Rövanşlar / 22 Mayıs Salı:

    Kırmızı Grup: Keçiörengücü- Afjet Afyonspor (16.00)
    Beyaz Grup: Sakaryaspor- Gümüşhanespor (19.00)
    1. 15.5.2018
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