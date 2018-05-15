Sakaryaspor finalde!
1-1’in rövanşında Bandırma’ya konuk olan yeşil-siyahlılar, Beşiktaş’ın eski yıldızı Batuhan Karadeniz’in 88 ve 90+6’daki iki golüyle Beyaz Grup’ta finale yükseldi.
KORUKIR: 'ÇOK ÖNEMLİ BİR VİRAJI DÖNDÜK'
Sakaryaspor Teknik Direktörü Engin Korukır, sakin kalarak kazandıklarını söyledi. Bandırma'ya ligde iki kez kaybettiklerini hatırlatan Korukır, "Biz bugün sakin ve sabırlı oynadık. Oyuna sonradan giren oyuncularımız güzel katkıları oldu. Çok önemli bir virajı döndük. Bütün camiaya hayırlı olsun" diye konuştu.
FİNAL MERSİN'DE
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2'nci Lig Play-off finalinin Mersin Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen son takımın belli olacağı karşılaşmanın 27 Mayıs Pazar günü Mersin Stadyumu'nda oynanacağı belirtildi. Ayrıca, maçın başlama saatinin daha sonra ilan edileceği ifade edildi.
YARI FİNAL PROGRAMI:
TFF 2. Lig'de yarı final maç programı belli oldu.
İlk maçlar / 18 Mayıs Cuma:
Beyaz Grup: Gümüşhanespor- Sakaryaspor (16.00)
Kırmızı Grup: Afjet Afyonspor- Keçiörengücü (19.00)
Rövanşlar / 22 Mayıs Salı:
Kırmızı Grup: Keçiörengücü- Afjet Afyonspor (16.00)
Beyaz Grup: Sakaryaspor- Gümüşhanespor (19.00)
- 15.5.2018
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
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