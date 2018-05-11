Karşıyaka'da sırada 3 yabancı var – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    'da sırada 3 yabancı var

    <a href="/index/karsiyaka?id=6c537f21-58e6-405f-b888-34ac552e8dbc" class="" rel="tag">Karşıyaka</a>'da sırada 3 yabancı var

    3'üncü Lig'e düşen ve tarafından otomatik olarak amatör kümeye düşürülmemek için 17 Mayıs Perşembe gününe kadar eski futbolcularından 'ye 56 bin 500 Euro ödemesi gereken 'da 3 yabancı daha sırada bekliyor.

    'da 2012-13 sezonunda forma giyen ve alacağı ödenmediği için geçtiğimiz Ekim 2017'de takımın 3 puanını sildiren , bu kez eksi kulübünün küme düşürülmesi için başvuru yaparken farklı dönemlerde yeşil-kırmızılı formayı giyen Ofoedu, Duric ve Fall'ın dosyalarını kapatmak için de kaynak arayışı var. Bu sezon daha önce taraftarın desteğiyle Okan Şahingöz ve Makukula, Mesut Sancak'ın katkısıyla ise Shukurov, Kovalchuk ve Juninho'nun paralarını ödeyip 30 puan silme cezasından kurtulan , mevcut kadroyu korumak için de 2 milyon TL'ye ihtiyaç duyuyor.

    1. 11.5.2018 12:22
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