Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Mayıs 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

    Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

    2. Lig 'ta son hafta yaşadığı şok Altay mağlubiyetinin ardından averajla liderliği kaybeden ve averajla 3. olan Gümüşhanespor, çeyrek finalde ilk mücadelede Gümüşhanespor'a konuk olacak.Peki, Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

    1. Lig'i kıl payı kaçıran Gümüşhanespor, ilk mücadeleden avantaj yakalamak isterken, Şanlıurfaspor'da ev sahibi avantajını kullanmanın hesabını yapıyor.

    İki takım bu sezon lig'de iki kez karşı karşı gelirken 'deki mücadeleyi Ziya Doğanlı Gümüşhanespor 1-0 kazanırken, 'daki karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

    Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
    Saat 19.00'da hakem Özgüç Türkalp'in düdüğü ile mücadele başlayacak. Bu mücadeleyi Nesine.com'dan takip edilebilecek. Karşılaşma Şanlıurfa GAP Stadı'nda oynanacak.

    Çeyrek finalde rakiplerini eleyen takımlar 18 ve 22 Mayıs'ta yarı finalde karşılaşacak. İki grupta yarı final turunu geçecek ekipler 1. Lig'e yükselecek üçüncü takım olmak için sahaya çıkacak.

    1. 10.5.2018 09:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN