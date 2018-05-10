1. Lig'i kıl payı kaçıran Gümüşhanespor, ilk mücadeleden avantaj yakalamak isterken, Şanlıurfaspor'da ev sahibi avantajını kullanmanın hesabını yapıyor.



İki takım bu sezon lig'de iki kez karşı karşı gelirken Gümüşhane'deki mücadeleyi Ziya Doğanlı Gümüşhanespor 1-0 kazanırken, Şanlıurfa'daki karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.



Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 19.00'da hakem Özgüç Türkalp'in düdüğü ile mücadele başlayacak. Bu mücadeleyi Nesine.com'dan takip edilebilecek. Karşılaşma Şanlıurfa GAP Stadı'nda oynanacak.



Çeyrek finalde rakiplerini eleyen takımlar 18 ve 22 Mayıs'ta yarı finalde karşılaşacak. İki grupta yarı final turunu geçecek ekipler Spor Toto 1. Lig'e yükselecek üçüncü takım olmak için sahaya çıkacak.