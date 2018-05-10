Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son hafta yaşadığı şok Altay mağlubiyetinin ardından averajla liderliği kaybeden ve averajla 3. olan Gümüşhanespor, çeyrek finalde ilk mücadelede Gümüşhanespor'a konuk olacak.Peki, Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
1. Lig'i kıl payı kaçıran Gümüşhanespor, ilk mücadeleden avantaj yakalamak isterken, Şanlıurfaspor'da ev sahibi avantajını kullanmanın hesabını yapıyor.
İki takım bu sezon lig'de iki kez karşı karşı gelirken Gümüşhane'deki mücadeleyi Ziya Doğanlı Gümüşhanespor 1-0 kazanırken, Şanlıurfa'daki karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Saat 19.00'da hakem Özgüç Türkalp'in düdüğü ile mücadele başlayacak. Bu mücadeleyi Nesine.com'dan takip edilebilecek. Karşılaşma Şanlıurfa GAP Stadı'nda oynanacak.
Çeyrek finalde rakiplerini eleyen takımlar 18 ve 22 Mayıs'ta yarı finalde karşılaşacak. İki grupta yarı final turunu geçecek ekipler Spor Toto 1. Lig'e yükselecek üçüncü takım olmak için sahaya çıkacak.
- 10.5.2018 09:45
-
Okay Yokuşlu'ya özel teklif
Toplam 3
Yorum
tutkun61 Menajer açıklama yapıyor !!!
-
Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Okan Buruk'tan açıklamalar
Toplam 3
Yorum
acaba Okan türkiyeyi temsil ediyormus FENERBAHCE klübü baska ülke takimi galiba.ortaligi karistirmak icin verilen demec
-
Tallisca’ya gittiler
Toplam 3
Yorum
taraftar Votka -limon mu oradaki ?
Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.