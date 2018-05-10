Hatayspor'dan stat açıklaması – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    'dan stat açıklaması

    Hatayspor'dan stat açıklaması

    2. Lig 'ta şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen 'un basın sözcüsü Sabit , statlarının uygun olmadığı, bu nedenle maçların ya da 'de yapılmasının planlandığı söylentilerinin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

    , yaptığı yazılı açıklamada, 2018-2019 futbol sezonu için mevcut Antakya Atatürk Stadı'nı 1. Lig'e uygun hale getireceklerini belirtti.

    Yeni sezon için hazırlıklara başladıklarını aktaran Karadeniz, "Sosyal medyadaki, 'un stadının uygun olmadığı, bu nedenle yeni sezonda maçların ya da 'de yapılmasının planlandığı söylentileri gerçek dışıdır. Stadı uygun hale getirme konusunda çalışmalara başlamış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

    1. 10.5.2018 15:44
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