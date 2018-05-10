Hatayspor'dan stat açıklaması

Karadeniz, yaptığı yazılı açıklamada, 2018-2019 futbol sezonu için mevcut Antakya Atatürk Stadı'nı Spor Toto 1. Lig'e uygun hale getireceklerini belirtti.

Yeni sezon için hazırlıklara başladıklarını aktaran Karadeniz, "Sosyal medyadaki, Hatayspor'un stadının uygun olmadığı, bu nedenle yeni sezonda maçların Adana ya da Mersin'de yapılmasının planlandığı söylentileri gerçek dışıdır. Stadı uygun hale getirme konusunda çalışmalara başlamış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.