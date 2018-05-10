Hatayspor'dan stat açıklaması
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselen Hatayspor'un basın sözcüsü Sabit Karadeniz, statlarının uygun olmadığı, bu nedenle maçların Adana ya da Mersin'de yapılmasının planlandığı söylentilerinin gerçek dışı olduğunu bildirdi.
Karadeniz, yaptığı yazılı açıklamada, 2018-2019 futbol sezonu için mevcut Antakya Atatürk Stadı'nı Spor Toto 1. Lig'e uygun hale getireceklerini belirtti.
Yeni sezon için hazırlıklara başladıklarını aktaran Karadeniz, "Sosyal medyadaki, Hatayspor'un stadının uygun olmadığı, bu nedenle yeni sezonda maçların Adana ya da Mersin'de yapılmasının planlandığı söylentileri gerçek dışıdır. Stadı uygun hale getirme konusunda çalışmalara başlamış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.
- 10.5.2018 15:44
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Flaş karar: Kupa finaline İspanyol hakem!
Toplam 2
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Ali ÇEGE DARISI BİZİM FEDERASYONA
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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 31
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Egeli FB li Akhisar basindaki kim hocasina takim arkadaslarina karsi macimi alacakti güldürmeyin iki macida danisikli dövüsle maci verdiler kimi kandir
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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 31
Yorum
Egeli FB li F.terim 4 yil smpyn oldugunda derwalin kurdugu suan takiminda tudor kurdugu milli de piontekin kurdugu düzen vardi bunlar meyvelerini toplad
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