Altay şampiyonluk için kazanmak zorunda

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçında Bugsaşspor ve Hacettepespor'u mağlup ederek lider Gümüşhanespor'la arasındaki puan farkını 1'e indiren ve şampiyonluk için ipleri eline alan 60 puanlı Altay, yarın 33. haftada Pendikspor deplasmanında mutlak galibiyet parolasıyla mücadele edecek. Pendik Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak karşılaşmayı Selim Özen yönetecek. İzmir ekibi, Pendik'ten 3 puanla dönüp gelecek hafta evinde Gümüşhanespor'la 1. Lig için şampiyonluk maçına çıkmayı hedefliyor.

Siyah-beyazlı ekibin başında çıktığı 2 müsabakada 2 galibiyet elde eden Teknik Direktör Özden Töraydın, şampiyonluk için elde ettikleri fırsatı iyi kullanmak zorundu olduklarını söyledi. Töraydın, "Son 2 haftaya girilirken grubumuzda 5 takımın şampiyonluk iddiası var, ancak biz 2'de 2 yaparak hedefe ulaşacağız. Bunu gerçekleştirecek gücümüz ve inancımız tam" dedi. Statta Altaylı taraftarlara 150 kişilik kontenjan ayrıldı. Eksiği bulunmayan İzmir temsilcisi sezonun ilk yarısında evinde rakibine 2-1 mağlup olmuştu.