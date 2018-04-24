Nazilli Belediyespor yeni sezonu düşünüyor – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    yeni sezonu düşünüyor

    Nazilli Belediyespor yeni sezonu düşünüyor

    TFF 2. Lig 'ta son 2 haftaya girilirken kümede kalma umutlarını mucizelere bırakan , gelecek yılın çalışmalarına başladı.

    Çok yüksek bir ihtimalle 2018-2019'da 3. Lig'de yer alacak siyah-beyazlılarda teknik direktör 'la yola devam edileceği açıklanırken, kalacak futbolcuların da netleştiği ifade edildi. Sözleşmeleri devam eden kaleci Onur Bulut, sol bek Onur Karakabak, sağ bek , stoper Osman Berkay Özçelik, orta sahada Berkay Öztuvan, Abdulsamet Can, Mert Çakar, İlter Ayyıldız, kanat Mert Çapar ve santrfor Görkem Bitin'in 'da forma giymeye devam edeceği vurgulandı.

    1. 24.4.2018 11:42
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