Nazilli Belediyespor yeni sezonu düşünüyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 2 haftaya girilirken kümede kalma umutlarını mucizelere bırakan Nazilli Belediyespor, gelecek yılın çalışmalarına başladı.
Çok yüksek bir ihtimalle 2018-2019'da 3. Lig'de yer alacak siyah-beyazlılarda teknik direktör Ahmet Yavuz'la yola devam edileceği açıklanırken, kalacak futbolcuların da netleştiği ifade edildi. Sözleşmeleri devam eden kaleci Onur Bulut, sol bek Onur Karakabak, sağ bek Mazlum Demir, stoper Osman Berkay Özçelik, orta sahada Berkay Öztuvan, Abdulsamet Can, Mert Çakar, İlter Ayyıldız, kanat Mert Çapar ve santrfor Görkem Bitin'in Nazilli Belediyespor'da forma giymeye devam edeceği vurgulandı.
- 24.4.2018 11:42
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Beşiktaş'ta flaş gelişme! Maça çıkmayacaklar
Toplam 2
Yorum
Tarafsızl Fb-Bjk. arasında oynana Türkiye Ziraat Kupası maçında fb.taraftarı Avrupa bu olayları yapsa fenerbahçe hem kupadan hem liğden ihraç edilir.
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TFF'de karar günü
Toplam 2
Yorum
OSMAN DOĞRU BUNLARIN HEPSİNİN VİJDANI KARA ÇÜNKÜ SİZDEN.
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G.Saray'ın Corchia fiyaskosu direkten döndü
Toplam 1
Yorum
hagi10 sağ bek nedir diye soran olursa =mariano dersiniz
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