Sahne şampiyonun – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Sahne şampiyonun

    Sahne şampiyonun

    Bitime 5 hafta kala mutlu sona ulaşan Manisa BBSK, Petrol’ü 2-1 devirdi. Taraftarı önünde şampiyonluk kupasını kaldıran yeşil-beyazlıların sevinci görülmeye değerdi

    TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bitime 5 hafta kala 2'nci Lig'e yükselmeyi garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Petrolspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından kupasına da kavuştu. Yeşil- beyazlı ekibin gollerini 32'de Ali Öztürk, 66'da Tayyip kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı 89'da Serhat'tan geldi. Galibiyetin ardından Manisa BŞB, sezonun son 2 haftası öncesi tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e yükselişini kupa töreniyle taçlandırdı. Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, "Hedefi daha ileriye taşımak en önemli vazifemiz olacak" dedi. Yeşil-beyaz balonlarla süslenen stattaki coşku kupa havaya kalktığı anda ise doruğa ulaştı. Manisa BBSK, kupasıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

    ORDU EZDi GEÇTi
    deplasmanında şov yapan Yeni , gol olup yağdı. Rakibini 10-0 yenen mor-beyazlılar 55 puanla play-off yarışını sürdürdü
    TFF 3. Lig 2. Grup'ta playoff mücadelesi veren Yeni Orduspor, deplasmanında 10-0'la gövde gösterisi yaptı. İlk yarıyı Onur (2), Deniz, Fatih Arat (2), Turan ve İbrahim'in golleriyle 7-0 önde kapatan mor-beyazlılar, ikinci yarıda İbrahim (2), Fatih Deniz ile üç gol daha buldu. Karşılaşmadan 10- 0'lık zaferle ayrılan ve puanını 55'e yükselten Yeni , son iki haftaya girilirken play-off iddiasını korudu. Bu sezon kalesinde tam 139 gol gören Kayseri Erciyes ise ligdeki 29. yenilgisini yaşadı.

    USAK HIZ KESMEDi
    TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Utaş Uşakspor, evinde Karaköprü Belediyespor'u tek golle geçti: 1-0. Puanını 64'e çıkararak son 2 haftaya büyük avantajla giren Utaş Uşakspor'un golünü 13'üncü dakikada Fatih attı. Üst üste aldığı 2 beraberliğin ardından taraftarı önünde kazanarak moral bulan Uşakspor, takipçisi 'nun deplasmanda Büyükçekmece Tepecikspor'a 3-1 yenilmesiyle çifte sevinç yaşadı. Bu sonuçla 64 puana ulaşan kırmızı siyahlılar, Tarsus ekibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. UTAŞ Uşak, haftaya düşme hattındaki Aydınspor 1923 deplasmanına, şampiyonluk turunu atmak için çıkacak. İkinci Lig'e yükselişini son haftaya bırakmamak isteyen UTAŞ Uşakspor, şampiyonluğunu Aydınspor maçında ilan etmek istiyor.
    1. 23.4.2018
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