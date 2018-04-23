Sahne şampiyonun
Bitime 5 hafta kala mutlu sona ulaşan Manisa BBSK, Batman Petrol’ü 2-1 devirdi. Taraftarı önünde şampiyonluk kupasını kaldıran yeşil-beyazlıların sevinci görülmeye değerdi
ORDU EZDi GEÇTi
Kayseri Erciyes deplasmanında şov yapan Yeni Ordu, gol olup yağdı. Rakibini 10-0 yenen mor-beyazlılar 55 puanla play-off yarışını sürdürdü
TFF 3. Lig 2. Grup'ta playoff mücadelesi veren Yeni Orduspor, Kayseri Erciyes deplasmanında 10-0'la gövde gösterisi yaptı. İlk yarıyı Onur (2), Deniz, Fatih Arat (2), Turan ve İbrahim'in golleriyle 7-0 önde kapatan mor-beyazlılar, ikinci yarıda İbrahim (2), Fatih Deniz ile üç gol daha buldu. Karşılaşmadan 10- 0'lık zaferle ayrılan ve puanını 55'e yükselten Yeni Ordu, son iki haftaya girilirken play-off iddiasını korudu. Bu sezon kalesinde tam 139 gol gören Kayseri Erciyes ise ligdeki 29. yenilgisini yaşadı.
USAK HIZ KESMEDi
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Utaş Uşakspor, evinde Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor'u tek golle geçti: 1-0. Puanını 64'e çıkararak son 2 haftaya büyük avantajla giren Utaş Uşakspor'un golünü 13'üncü dakikada Fatih attı. Üst üste aldığı 2 beraberliğin ardından taraftarı önünde kazanarak moral bulan Uşakspor, takipçisi Tarsus İdman Yurdu'nun deplasmanda Büyükçekmece Tepecikspor'a 3-1 yenilmesiyle çifte sevinç yaşadı. Bu sonuçla 64 puana ulaşan kırmızı siyahlılar, Tarsus ekibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. UTAŞ Uşak, haftaya düşme hattındaki Aydınspor 1923 deplasmanına, şampiyonluk turunu atmak için çıkacak. İkinci Lig'e yükselişini son haftaya bırakmamak isteyen UTAŞ Uşakspor, şampiyonluğunu Aydınspor maçında ilan etmek istiyor.
- 23.4.2018
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
-
Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
-
Fernando Muslera, Galatasaray'ı Alanya'da ipten aldı
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
Sahne şampiyonun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.