Bucaspor zoru sever
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 2 hafta kala 32 puan ve averajla 15'inci sırada yer alan Bucaspor, son 2 sezonda olduğu gibi bu yıl da son anda kümede kalmanın hesaplarını yapıyor.
İkinci Lig'de 2015-2016'da mücadele etmeye başlayan sarı-lacivertliler o sezon 34. haftada kümede kalışını ilan etti. Son maçında Kocaeli Birlikspor deplasmanına çıkan Fırtına rakibiyle 2-2 berabere kalarak 1 puan farkla Kartalspor'un önünde yer aldı ve 3. Lig'e düşmekten son anda kurtuldu. Bucaspor geçen sezon da oldukça sıkıntılı günler geçirdi.
Beyaz Grup'ta yer alan İzmir temsilcisi 33. haftada küme düşmekten yine kılpayı kurtuldu. Zonguldak Kömürspor'u 3-2 yenerek kurtulan Fırtına son haftalarda yürekleri ağızlara getirdi. Bucaspor için bu sezon bir türlü rahat geçmedi. Maddi sıkıntılar yüzünden puanları silinen sarı-lacivertliler son 2 haftaya stres yüklü girdi. Geçen maçta Menemen Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Buca, Tuzlaspor, Bodrumspor ve Amed Sportif'le ligde kalma adına büyük bir yarışa girdi. Kastamonuspor (D) ve Etimesgut Belediyespor'la oynayacak Fırtına, maçlarını kazanıp bir kez daha 2. Lig'e tutunmanın hayalini kurmaya başladı.
- 24.4.2018 11:45
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Beşiktaş'ta flaş gelişme! Maça çıkmayacaklar
Toplam 2
Yorum
Tarafsızl Fb-Bjk. arasında oynana Türkiye Ziraat Kupası maçında fb.taraftarı Avrupa bu olayları yapsa fenerbahçe hem kupadan hem liğden ihraç edilir.
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TFF'de karar günü
Toplam 2
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OSMAN DOĞRU BUNLARIN HEPSİNİN VİJDANI KARA ÇÜNKÜ SİZDEN.
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G.Saray'ın Corchia fiyaskosu direkten döndü
Toplam 1
Yorum
hagi10 sağ bek nedir diye soran olursa =mariano dersiniz
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