Bucaspor zoru sever – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    zoru sever

    <a href="/index/bucaspor?id=a96d1445-0350-4276-b206-7d098a4873ee" class="" rel="tag">Bucaspor</a> zoru sever

    TFF 2. Lig 'ta bitime 2 hafta kala 32 puan ve averajla 15'inci sırada yer alan , son 2 sezonda olduğu gibi bu yıl da son anda kümede kalmanın hesaplarını yapıyor.

    İkinci Lig'de 2015-2016'da mücadele etmeye başlayan sarı-lacivertliler o sezon 34. haftada kümede kalışını ilan etti. Son maçında deplasmanına çıkan Fırtına rakibiyle 2-2 berabere kalarak 1 puan farkla Kartalspor'un önünde yer aldı ve 3. Lig'e düşmekten son anda kurtuldu. geçen sezon da oldukça sıkıntılı günler geçirdi.

    'ta yer alan İzmir temsilcisi 33. haftada küme düşmekten yine kılpayı kurtuldu. Zonguldak Kömürspor'u 3-2 yenerek kurtulan Fırtına son haftalarda yürekleri ağızlara getirdi. için bu sezon bir türlü rahat geçmedi. Maddi sıkıntılar yüzünden puanları silinen sarı-lacivertliler son 2 haftaya stres yüklü girdi. Geçen maçta ile 1-1 berabere kalan Buca, Tuzlaspor, Bodrumspor ve Amed Sportif'le ligde kalma adına büyük bir yarışa girdi. Kastamonuspor (D) ve Etimesgut Belediyespor'la oynayacak Fırtına, maçlarını kazanıp bir kez daha 2. Lig'e tutunmanın hayalini kurmaya başladı.

    1. 24.4.2018 11:45
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