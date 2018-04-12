Bucaspor'da teknik kriz
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a 6-2 yenilerek bu sezon ilk kez düşme potasına giren Bucaspor'da pazar günü iç sahada oynanacak Afjet Afyonspor maçı öncesi teknik direktör Aytekin Sümbül ve ekibi isyan bayrağını açtı.
Kulüpten 5 aydır maaş alamayan çalıştırıcıların büyük sıkıntıya girdiği belirtilirken, Sümbül'ün idmana çıkmadığı öğrenildi. Yakın çevresine dert yandığı belirtilen Sümbül'ün, "Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Saha dışı etmenler yüzünden takımı motive edemiyorum" dediği ifade edildi.
Futbolcuların da paralarını tahsil edememesi yüzünden antrenmanları yine boykot etme kararı alabileceği vurgulandı.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:00
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Aziz Yıldırım'dan Beto'ya 1 milyon Euro!
Toplam 3
Yorum
hüseyin Bir yıl boyuca elindekileri sattı adam almadı başkanlık seçimi yaklaşınca transferden bahsediyorlar.Bırak git artık .
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İşte Fatih Terim'in liderlik hesabı!
Toplam 2
Yorum
YONLUK RAKİPLE BERABER HAKEMLERİDE YENERSE GERÇEK HIZLI VE İYİ FUTBOL OYNAYAN TAKIMLAR KARŞISINDA GS NE YAZIK Kİ FUTBOL OYNAYAMIYOR. HAKEMLERDE BAZI ŞEYLERE GÖZ YUMUNCA GS BAŞARISIZ. ŞAMPİ
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Aziz Yıldırım'dan Beto'ya 1 milyon Euro!
Toplam 3
Yorum
şahin ulan sen geri zekalımısın aziz yıldırım 20 senedir gözün nerdeydi niye alt yapıya önem vermedin kac tane sporcu yetiştirdin a takımda oynatt
Bucaspor'da teknik kriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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