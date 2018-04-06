TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü kümede kalma mücadelesi veren Karşıyaka ile oynayacağı İzmir derbisine hazırlanan Altay'a sağ bek Necdet'ten kötü haber geldi.
Son 2 haftada formayı yeniden alan tecrübeli savunmacının sol arka üst adalesinde çekme meydana geldi. Necdet'in derbide forma giyip giyemeyeceği maç saatinde netlik kazanacak. Teknik direktör İsmet Taşdemir, takımın diğer sağ beki Mustafa'dan hazır olmasını istedi.
Teknik patron Taşdemir'in İbrahim Akın'ı da derbide ilk 11'de oynatmayı planladığı öğrenildi. Son haftalarda yedek soyunan tecrübeli oyuncu takımının en önemli kozlarından biri olacak.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren orta saha oyuncusu Fatih ve sarı kart cezalısı ön libero Ferhat forma giyemeyecek.
Öte yandan Karşıyaka yönetiminin tercihi üzerine Karşıyakalı taraftarların derbide kale arkası tribününde yerlerini alacağı açıklandı. Altaylılar için ise kapalı tribün açılacak. Ayrıca biletler iki takım taraftarı için de 5 TL olacak.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:11
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Şenol Güneş Trabzonsporlu yıldızın peşinde
Toplam 9
Yorum
cenk Beşiktaş Burak Yılmazla Fortunis'i alsın, benim Beşiktaşlılığım da "Non-stop" edecektir !
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Kagawa'ya yakın markaj
Toplam 1
Yorum
zoppa emre akbaba gibi adam var ne işin var müzmin sakat kagawa ile ya
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‘Niyeti baştan belli!’
Toplam 12
Yorum
GENÇ FBLİ 1959 ÖNCESİ 2 TÜRKİYE KUPASINI ŞAMPİYONLUK DİYE SAYDIRAN SİZ BJK LİLER DEĞİLMİSİNİZ.
Altay'da Necdet Kaba üzüntüsü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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