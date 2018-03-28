Bucaspor'un güvencesi İlyas – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    'un güvencesi İlyas

    Bucaspor'un güvencesi İlyas

    TFF 2'nci Lig 'ta alt sıraları yakından ilgilendiren maçta cumartesi günü evinde 'le karşı karşıya gelecek 'da gol krallığına koşan forvet , takımının yine en büyük güvencesi olacak.

    Bu sezon attığı 22 golle kariyer rekoru kıran tecrübeli futbolcu, karşılaşmasından galibiyetle ayrılacaklarını söyledi. Evlerinde kayıp yaşamayacaklarını belirten İlyas, "Benim gol atmamdan çok takımımın başarısı çok daha önemli. Amed Sportif'e karşı hepimiz elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Elbette ben de görevimi en iyi şekilde yerine getirmek istiyorum. Gol atarsam mutlu olurum ancak kazanmak her şeyden daha değerli" diye konuştu.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:41
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