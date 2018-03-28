Bucaspor'un güvencesi İlyas
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıraları yakından ilgilendiren maçta cumartesi günü evinde Amed Sportif'le karşı karşıya gelecek Bucaspor'da gol krallığına koşan forvet İlyas Çakmak, takımının yine en büyük güvencesi olacak.
Bu sezon attığı 22 golle kariyer rekoru kıran tecrübeli futbolcu, Amed Sportif karşılaşmasından galibiyetle ayrılacaklarını söyledi. Evlerinde kayıp yaşamayacaklarını belirten İlyas, "Benim gol atmamdan çok takımımın başarısı çok daha önemli. Amed Sportif'e karşı hepimiz elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Elbette ben de görevimi en iyi şekilde yerine getirmek istiyorum. Gol atarsam mutlu olurum ancak kazanmak her şeyden daha değerli" diye konuştu.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:41
-
Eljif kiraya, Harun kaleye!
Toplam 12
Yorum
Peeh Harun kaleciyse alın geçirin kaleye ama kaleci değil alın Altınordudan Erçe'yi alın Adanadan İrfan Canı daha akıllı iş yaparsınız
-
Eljif kiraya, Harun kaleye!
Toplam 12
Yorum
ömer hala stoper isteyen bir hocayla karsı karsıyayız eljıf elmas yanlıs hocanın eline geldi yetenekli oldugu icin kaybediyor
-
Aziz Yıldırım adaylığını açıklıyor!
Toplam 7
Yorum
ultra aslan saygıyla sevgiyle başımızın üstündesin sevgili başkan.Ayrıca aykutla uzun süre devam etmende en büyük arzumuzdur
Bucaspor'un güvencesi İlyas haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.