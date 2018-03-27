Nazilli Belediyespor'da İlter sevinci
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Bandırmaspor'a 3-0 yenilerek 1 hafta aradan sonra tekrar düşme potasına gerileyen Nazilli Belediyespor'a orta saha oyuncusu İlter Ayyıldız'dan iyi haber geldi.
Karşılaşmanın 28'nci dakikasında kasığından sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan İlter'in MR'ında yırtığa rastlanmadı. Tecrübeli oyuncuda sadece çekme tespit edildi. Tedavisine başlanan İlter'in pazar günü deplasmanda oynanacak Karşıyaka maçına yetişeceği kaydedildi.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 11:34
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"Beni Trabzon maçına yetiştirin!"
Toplam 2
Yorum
Hakan 3 yıldır yatmaktan başka ne yapıyorsun ki bu maçta oynamak istiyorsun kamaralara oynama, 3 yıl önce bitti senin performansın nokta.
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"Beni Trabzon maçına yetiştirin!"
Toplam 2
Yorum
Zafer Umarım Trabzon maçında oynamazsın, hatta hiç bir maçta oynama , yeter 3 yıldır yattığın , duygusal yaklaşmak mantıksız artık sezon sonu git.
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Kocaman'dan bir kehanet daha!
Toplam 2
Yorum
CELAL SEN DUA ET GS BU HAFTA TS U YENSIN YOKSA 4.LUKTE HAYAL SANA
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