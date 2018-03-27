Nazilli Belediyespor'da İlter sevinci – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    'da İlter sevinci

    <a href="/index/nazilli-belediyespor?id=4e1cdbc3-0041-4733-b5b3-e1ce8f262acd" class="" rel="tag">Nazilli Belediyespor</a>'da İlter sevinci

    TFF 2'nci Lig 'ta evinde Bandırmaspor'a 3-0 yenilerek 1 hafta aradan sonra tekrar düşme potasına gerileyen 'a orta saha oyuncusu İlter Ayyıldız'dan iyi haber geldi.

    Karşılaşmanın 28'nci dakikasında kasığından sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan İlter'in MR'ında yırtığa rastlanmadı. Tecrübeli oyuncuda sadece çekme tespit edildi. Tedavisine başlanan İlter'in pazar günü deplasmanda oynanacak Karşıyaka maçına yetişeceği kaydedildi.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:34
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