Darıca'nın şakası yok – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Darıca'nın şakası yok

    Darıca'nın şakası yok

    Şampiyonluk yolunda ilerleyen ’u farklı geçerek liderliğini sürdürdü

    3. Lig 2. Grup'ta lider , sahasında ağırladığı 'a şans tanımadı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi, 14'te Görkem'le 1-0 öne geçti. 34'te Halil'in ortasına iyi yükselen Emrullah kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek devrenin skorunu belirledi: 2-0. İkinci yarıda da hız kesmeyen Darıca'da, Aziz'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Görkem 48'de farkı üçe çıkardı: 3-0. Karşılaşmaya damga vuran Görkem, 56'da hat-trick yaparak takımına 4-0'lık galibiyeti getiren isim oldu. Bu sonuçla puanını 56'ya çıkartan ve zirvedeki yerini koruyan Darıca, 2. Lig yolundaki bir engeli daha kayıpsız atlattı. Yeşil-sarılılar önümüzdeki hafta düşme hattındaki ekiplerden Kırıkhan ile karşılaşacak.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:17
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