Nazilli Belediyespor kenetlendi
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Silivri deplasmanından beraberlikle dönerek haftalar sonra düşme hattından kurtulan Nazilli Belediyespor, yeniden ateş çemberine düşmemek için kenetlendi.
Pazar günü evinde Play-Off yarışındaki Bandırmaspor'la karşılaşacak siyah-beyazlılarda taraftarlar tribünlerin dolması için destek çağrısı yaptı. Yıldırım Demirören Tesisleri'nde bir araya gelen taraftar temsilcileri ve yönetim, "Sen ben yok Nazilli var" parolasıyla kampanya başlattı. Nazilli Belediyespor, kritik maça seyirci çekmek için ilçenin çeşitli yerlerine afişler asarak Nazilli halkına çağrıda bulundu. Başkan Özgen Türker, taraftarların Bandırmaspor randevusunda takıma 90 dakika destek vermelerini istedi.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:57
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"Ben kendimi bile yedek bıraktım"
Toplam 6
Yorum
OKUYUN inşallah bu yorumu o ismi geçen bütün aykut şakşakçıları okurda fb nin yakasından düşerler
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"Bana hemen kulüp bul!"
Toplam 3
Yorum
BİRİSİ HEMEN YOLLAYIN FB. AYARINDA DEĞİL ALPER DE ATIF TA BUNDAN İYİ
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İmza tamam süresi belirsiz
Toplam 2
Yorum
KASA YANDI YİNE FB KALAS KALDI
Nazilli Belediyespor kenetlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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