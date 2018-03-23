Nazilli Belediyespor kenetlendi – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    kenetlendi

    Nazilli Belediyespor kenetlendi

    2'nci Lig 'ta Silivri deplasmanından beraberlikle dönerek haftalar sonra düşme hattından kurtulan , yeniden ateş çemberine düşmemek için kenetlendi.

    Pazar günü evinde Play-Off yarışındaki Bandırmaspor'la karşılaşacak siyah-beyazlılarda taraftarlar tribünlerin dolması için destek çağrısı yaptı. Tesisleri'nde bir araya gelen taraftar temsilcileri ve yönetim, "Sen ben yok Nazilli var" parolasıyla kampanya başlattı. , kritik maça seyirci çekmek için ilçenin çeşitli yerlerine afişler asarak Nazilli halkına çağrıda bulundu. Başkan Özgen Türker, taraftarların Bandırmaspor randevusunda takıma 90 dakika destek vermelerini istedi.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:57
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