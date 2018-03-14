Karşıyaka'da Mahmut kadro dışı – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    'da Mahmut

    <a href="/index/karsiyaka?id=6c537f21-58e6-405f-b888-34ac552e8dbc" class="" rel="tag">Karşıyaka</a>'da Mahmut <a href="/index/kadro-disi?id=435a496e-692b-4f6d-98fe-0c27777d4856" class="" rel="tag">kadro dışı</a>

    2. Lig 'ta kurtuluş umutları azalan 'da beklenen performansı bir türlü sergilemeyen takımın tecrübeli isimlerinden , teknik heyetin raporuyla bırakıldı.

    "Futbolcularımızın daha iyi olmaları için her şartı sağlıyoruz fakat haftalardır bir türlü istediğimiz sonuçları alamıyoruz" diyen Futbol Şube Sorumlusu Hakan Çeliker, "Teknik ekibimizin raporu doğrultusunda bırakılmıştır. Bu olağan, rutin bir işlemdir. Her oyuncu gerektiğinde bırakılabilir. Haftalardır alınan kötü sonuçları da kişilere bağlamamak gerekir" dedi.

    Kimsenin inancını yitirmesini istemediklerini, son düdüğe kadar savaşacaklarını belirten Çeliker, "Cumartesi günü oynayacağımız Kahramanmaraşspor maçının biletlerini 1 TL olarak belirledik. En büyük gücümüz olan taraftarımızın tribünü doldurarak futbolcularımıza sonuna kadar destek olacağından eminiz" diye konuştu. Kaf-Kaf'ta Tayfun, Abdülhamit ve Mustafa Aşan'la birlikte altyapı patentli takımda kalan 4 tecrübeli isimden biri olan Mahmut, bu sezon 21'i ilk 11'de olmak üzere 23 karşılaşmada forma giyerek 5 gol attı.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:59
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