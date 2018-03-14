Bucaspor'da ipler gerildi
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Sivas Belediyespor'a 3-1 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Bucaspor'da futbolcuların, Kocaeli Birlikspor ve Mersin İdmanyurdu galibiyet primlerini ödemeyeceğini açıklayan Başkan Ahmet Doğan'a baskı yaptığı öğrenildi. "Bu takımları yenmeyen yok" şeklinde demeç verip takıma sadece İnegölspor'la Eyüpspor galibiyet primlerini yatıran Doğan'la görüşen oyuncuların, primler ile hak edişlerini istedikleri bildirildi.
Başkan Doğan'ın ise oyunculara, "Ben böyle bir açıklama yapmadım" diye yanıt verdiği öğrenildi. Ancak takımın emeklerinin karşılığını almak istediği ve primlerin verilmesi konusunda ısrarcı olduğu ileri sürüldü. Elektriği kesik olan Kaynaklar Tesisleri'ni kullanamayan, birçok sıkıntıyla boğuşan kulüpte teknik direktör Aytekin Sümbül ve ekibinin de göreve geldikten sonra aylardır maaş alamadıkları ifade edildi.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:09
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İşte Kocaman'ın vazgeçilmezleri
Toplam 5
Yorum
MİNİ YORUM Bu kez GS çok farklı kazanacak.
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İşte Kocaman'ın vazgeçilmezleri
Toplam 5
Yorum
USTA GÖZLEMCİ ALLAH RIZASI İÇİN VOLKANI KAPTAN YAPMAYIN.TOPAL MOPAL OLSUN HAKEMEL KİM DİYALOĞ KURACAK KAPTAN AMA VOLKANLA OLMUYOR.BU HERKES İÇİN SAĞLIKLI
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Caner Erkin’e hapis istemi
Toplam 9
Yorum
Yönetim uyuma SAVCININ KIM? ARASTIRILSIN. KESIN RENKLI
Bucaspor'da ipler gerildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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