İbrahim Akın'ın gol hasreti sürüyor
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup lideri Altay'ın usta ayaklarından İbrahim Akın, gol sevinci yaşamaya hasret kaldı.
Altyapısından yetiştiği siyah-beyazlı kulübe yıllar sonra dönen tecrübeli futbolcu, geçen sezon rakip fileleri 7 kez sarsarak TFF 3'üncü Lig'de yaşanan Play-Off şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu. Bu sezon ilk 2 haftada attığı 2 golle 2'nci Lig'e iyi bir başlangıç yapan İbrahim Akın, daha sonra topu üç direk arasından geçiremedi.
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle geride kalan 25 maçın sadece 16'sında forma giyen 34 yaşındaki futbolcu en son 10 Eylül'deki Kahramanmaraşspor deplasmanında gol kaydetti.
Akın, pazar günü İzmir'de oynanacak SBS İnşaat Kırklarelispor müsabakasında rakip fileleri havalandırması halinde 191 gün sonra gol sevinci yaşamış olacak. İbrahim Akın, kariyerinde Spor Toto Süper Lig'de 250 maçta 45 gol atmıştı.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:03
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Galatasaray'da sözleşme devrimi!
Toplam 2
Yorum
BJKLİ keşke olabilse böyle şeyler yapıp birde başarılı olabilirlerse türk futbolu için inanılmaz bir adım olur umarım başarılı olur ve örnek olunr
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Robinho: Giuliano bir Alex değil
Toplam 1
Yorum
Haydar Yapma be robinho sivassporu gelmeden önce taip ediyodun he :D :D aynen karagümrüğüde
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Fener'e ağır fatura!
Toplam 5
Yorum
UZMAN ANALİST 2 TANE YÜZDEYÜZ GOL POZİSYONU BJK MAÇINDAOFSAYT VE FAUL DİYE KESİLDİ. ARDA KARDEŞLER DENEN ŞAHISTA YÜZDEYÜZ PENALTI VE BUZ GİBİ GOLÜ YEDİ
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