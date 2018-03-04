Kazanan yok – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Kazanan yok

    Kazanan yok

    Keçiören’i konuk eden , 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2’yi buldu. Mücadeleye olaylar damga vurdu

    TFF 2. Lig 'ta lider , Keçiörengücü'nü ağırladı. 42'de Umut'un yerde kalmasına hakem penaltı verince, Murat kırmızı kart gördü ve Menemenli bir taraftar sahaya girdi. Olaylar yatışınca Umut topu ağlara gönderdi: 1-0. 70'te Okan 2-0 yaptı. 88'de ev sahibi penaltı kazanırken, konuk ekipte Şahin oyun dışında kaldı. Vuruşuyla skoru 2-1 yapan Taşkın, 90+8'de de Menemen'e 1 puanı getirdi. Golün ardından bir taraftar yine sahaya atlarken, koridorda birbirine giren oyuncuları polis ayırdı.
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:42
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