Menemen Belediyespor, evinde – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    , evinde

    Menemen Belediyespor, evinde

    2. Lig 'ta geçen hafta deplasmanda Kastamonuspor 1966'yı 3-1 yenerek liderlik koltuğunu koruyan , yarın evinde Play-Off hesapları yapan Keçiörengücü ile kozlarını paylaşacak. Menemen Tahir Şahin Stadı'nda Hamit Basık'ın yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.30'da çalacak. Sarı-lacivertlilerde Kastamonuspor mücadelesinde sağ omzundan sakatlanan golcü Kerem Bulut'un forma giymesi zor.

    Teknik direktör Suat Kaya, şampiyonluk yolunda önemli bir maça çıkacaklarını söyledi. Keçiörengücü'nün iyi bir takım olduğuna dikkat eçeken Kaya, "Bu sezon evimizde oynadığımız 12 maçın hepsini kazandık. İnanıyorum ki Keçiörengücü karşısında da galibiyeti alacağız. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz" dedi.

    Menemen Belediyespor 56 puanla ilk sırada yer alırken, Keçiörengücü 44 puanla 6'ıncı basamakta.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:52
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