Bucaspor fırsatı kaçırmadı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta küme düşmesi kesinleşen son sıradaki Mersin İdmanyurdu'nu deplasmanda 6-1 yenen Bucaspor, 2 hafta aradan sonra kazanırken alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirdi.
Bucaspor'la birlikte kümede kalma mücadelesi veren Bodrum Belediyesi Bodrumspor Keçiörengücü ile 2-2 berabere kalırken, Tuzlaspor ve Eyüpspor ise rakiplerine yenildi. Teknik Direktör Aytekin Sümbül, Mersin'den moralli döndüklerini belirterek, "Artık seriye bağlamamız gerekiyor. Mersin galibiyetinin anlam kazanabilmesi için evimizdeki İnegölspor maçını mutlaka kazanmalıyız" dedi.
Ateş hattıyla aralarında 4 puan fark olduğunu ifade eden Sümbül, "Bizim küme düşme korkumuz yok. Ben takımıma güveniyorum. Hızla orta sıralara doğru çıkacağımıza inanıyorum" yorumunu yaptı. Mersin İdmanyurdu deplasmanında kanat oyuncusu İbrahim Şirin'in sarı kart cezalısı durumuna düştüğü bilgisini veren Sümbül, "İbrahim benim jokerlerimden biri. İnegölspor karşısında ondan faydalanamayacak olmam handikap. Ancak onun yerine görev yapacak oyuncuma da sonuna kadar inanıyorum" cümlelerinini kullandı.
İLYAS GOL ŞOV YAPTI
Bucaspor'un en golcü oyuncusu İlyas Çakmak, Mersin İdmanyurdu maçında şov yaptı. Rakip fileleri 5 kez sarsan tecrübeli futbolcu, 20 golle krallıkta ilk sıraya yerleşti. Bu sezon kariyer rekoru kıran İlyas, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Benim işim gol atmak ama önce takımımın galip gelmesi beni mutlu eder. İnegölspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanacağız, çıkışımız sürecek" dedi.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:50
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Süper Lig'de flaş ayrılık!
Toplam 1
Yorum
TShüseyin Bu şehir bunu unutmaz hoca !!! (anladın sen onu)
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Herkesi kurtaran adam Quaresma
Toplam 10
Yorum
HASAN TARIK ONGUN UN YAN HAKEM OLARAK ÇIKTIĞI FENERBAHÇE MAÇLARI MERCEK ALTINA ALINSIN.
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Herkesi kurtaran adam Quaresma
Toplam 10
Yorum
HAKAN FANATİK FENERBAHÇELİ TARIK ONGUNMU.
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