Bucaspor fırsatı kaçırmadı – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    fırsatı kaçırmadı

    Bucaspor fırsatı kaçırmadı

    TFF 2'nci Lig 'ta küme düşmesi kesinleşen son sıradaki 'nu deplasmanda 6-1 yenen , 2 hafta aradan sonra kazanırken alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirdi.

    'la birlikte kümede kalma mücadelesi veren Bodrum Belediyesi Bodrumspor Keçiörengücü ile 2-2 berabere kalırken, Tuzlaspor ve Eyüpspor ise rakiplerine yenildi. Teknik Direktör Aytekin Sümbül, Mersin'den moralli döndüklerini belirterek, "Artık seriye bağlamamız gerekiyor. Mersin galibiyetinin anlam kazanabilmesi için evimizdeki İnegölspor maçını mutlaka kazanmalıyız" dedi.

    Ateş hattıyla aralarında 4 puan fark olduğunu ifade eden Sümbül, "Bizim küme düşme korkumuz yok. Ben takımıma güveniyorum. Hızla orta sıralara doğru çıkacağımıza inanıyorum" yorumunu yaptı. deplasmanında kanat oyuncusu İbrahim Şirin'in sarı kart cezalısı durumuna düştüğü bilgisini veren Sümbül, "İbrahim benim jokerlerimden biri. İnegölspor karşısında ondan faydalanamayacak olmam handikap. Ancak onun yerine görev yapacak oyuncuma da sonuna kadar inanıyorum" cümlelerinini kullandı.

    İLYAS GOL ŞOV YAPTI
    Bucaspor'un en golcü oyuncusu , Mersin İdmanyurdu maçında şov yaptı. Rakip fileleri 5 kez sarsan tecrübeli futbolcu, 20 golle krallıkta ilk sıraya yerleşti. Bu sezon kariyer rekoru kıran İlyas, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Benim işim gol atmak ama önce takımımın galip gelmesi beni mutlu eder. İnegölspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanacağız, çıkışımız sürecek" dedi.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:50
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