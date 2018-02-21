Menemen Belediyespor'un inancı tam
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 53 puanla liderlik koltuğunda oturan Menemen Belediyespor, pazar günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Kastamonuspor 1966 maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktör Suat Kaya, deplasmanda zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını belirterek, "Geçen haftaki Afjet Afyonspor galibiyeti tüm takıma müthiş bir özgüven aşıladı. Artık final niteliğinde karşılaşmalara çıkacağız. Şampiyonluk yarışında takımlar birbirlerine çok yakın ilerliyor. Tüm ipler bizim elimizde. Kayıp yaşamak istemiyoruz. Liderliği bırakmaya niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:34
-
Güneş ile Caner arasında sinirler gerildi
Toplam 27
Yorum
kelebek Come tooo Bestas ! Hahahahahahaha
-
ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 20
Yorum
vana değil 11 kişi 13 kiş olsanız çıkamazdınız oradan adamlar hiç yorulmadan 5-0 biraz koşsalar ne olur bilemem haddinizi bileceksiniz uçmayın
-
Janssen gezmelerde...
Toplam 5
Yorum
UZMAN DR ADAM PAZARDAN EŞEK Mİ ÇALIYOR ALIŞVERİŞ YAPIYOR NE OLMUŞ YANİ NE VAR YÜZ KIZARTICI Bİ SUÇ MU İŞLEMİŞ
Menemen Belediyespor'un inancı tam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.