Menemen Belediyespor'un inancı tam

Teknik direktör Suat Kaya, deplasmanda zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını belirterek, "Geçen haftaki Afjet Afyonspor galibiyeti tüm takıma müthiş bir özgüven aşıladı. Artık final niteliğinde karşılaşmalara çıkacağız. Şampiyonluk yarışında takımlar birbirlerine çok yakın ilerliyor. Tüm ipler bizim elimizde. Kayıp yaşamak istemiyoruz. Liderliği bırakmaya niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

