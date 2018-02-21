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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    'un inancı tam

    Menemen Belediyespor'un inancı tam

    2'nci Lig 'ta 53 puanla liderlik koltuğunda oturan , pazar günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Kastamonuspor 1966 maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

    Teknik direktör , deplasmanda zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını belirterek, "Geçen haftaki Afjet Afyonspor galibiyeti tüm takıma müthiş bir özgüven aşıladı. Artık final niteliğinde karşılaşmalara çıkacağız. Şampiyonluk yarışında takımlar birbirlerine çok yakın ilerliyor. Tüm ipler bizim elimizde. Kayıp yaşamak istemiyoruz. Liderliği bırakmaya niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:34
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