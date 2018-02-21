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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    için fırsat haftası

    Bucaspor için fırsat haftası

    TFF 2'nci Lig 'ta pazar günü eksi 18 puanla son sırada yer alan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek , haftayı karlı kapatmanın hesaplarını yapıyor.

    Sarı-lacivertlilerin alt sıralardaki rakiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Play-Off potasında yer alan Keçiörengücü'ne konuk olurken, Tuzlaspor da şampiyonluk hesapları yapan Hatayspor deplasmanına çıkacak. Teknik direktör Aytekin Sümbül, önce kendi işlerine bakacaklarını belirterek, "Rakiplerimiz üst sıralardaki takımlarla oynayacak. Onların yaşayacağı puan kayıpları bizim kazanmamız halinde avantaj olacak, aramızdaki farkın açılmasını sağlayacak. Elbette öncelikle bizim 3 puan almamız şart. Umarım her şey istediğimiz gibi gider ve nefes alırız" dedi.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:23
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