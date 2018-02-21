Bucaspor için fırsat haftası
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü eksi 18 puanla son sırada yer alan Mersin İdmanyurdu ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Bucaspor, haftayı karlı kapatmanın hesaplarını yapıyor.
Sarı-lacivertlilerin alt sıralardaki rakiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Play-Off potasında yer alan Keçiörengücü'ne konuk olurken, Tuzlaspor da şampiyonluk hesapları yapan Hatayspor deplasmanına çıkacak. Teknik direktör Aytekin Sümbül, önce kendi işlerine bakacaklarını belirterek, "Rakiplerimiz üst sıralardaki takımlarla oynayacak. Onların yaşayacağı puan kayıpları bizim kazanmamız halinde avantaj olacak, aramızdaki farkın açılmasını sağlayacak. Elbette öncelikle bizim 3 puan almamız şart. Umarım her şey istediğimiz gibi gider ve nefes alırız" dedi.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:23
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Güneş ile Caner arasında sinirler gerildi
Toplam 27
Yorum
kelebek Come tooo Bestas ! Hahahahahahaha
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 20
Yorum
vana değil 11 kişi 13 kiş olsanız çıkamazdınız oradan adamlar hiç yorulmadan 5-0 biraz koşsalar ne olur bilemem haddinizi bileceksiniz uçmayın
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Janssen gezmelerde...
Toplam 5
Yorum
UZMAN DR ADAM PAZARDAN EŞEK Mİ ÇALIYOR ALIŞVERİŞ YAPIYOR NE OLMUŞ YANİ NE VAR YÜZ KIZARTICI Bİ SUÇ MU İŞLEMİŞ
Bucaspor için fırsat haftası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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