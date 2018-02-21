Altay taraftarını bekliyor
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste Nazilli Belediyespor, Niğde Belediyespor ve Ottocool Karagümrük'ü (D) mağlup ederek bu sezon ilk kez 3'te 3 yapan zirve ortağı Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, kalan haftalarda taraftarın desteğine her zamankinden fazla ihtiyaç duyacaklarını söyledi.
Siyah-beyazlı taraftarların kendilerini deplasmanlarda yalnız bırakmadığını, iç sahada da tribünlerin dolması gerektiğini ifade eden Ekmekçioğlu, "Yönetim olarak bilet fiyatlarını 5 TL'ye düşürerek üzerimize düşeni yaptık. Şimdi artık tek yumruk olma zamanı. Tüm taraftarlarımızı pazar günü Atatürk Stadı'na bekliyoruz. Çünkü başka Altay yok" dedi.
Konya Anadolu Selçukspor maçında 12. adamdan tam destek bekleyen Başkan Ekmekçioğlu, "Kalan 11 haftada 11 finalimiz var. Ben teknik heyetimize ve oyuncu grubumuza sonuna kadar güveniyorum. Bu ligde bekleme yapma niyetimiz yok. Direkt şampiyonluk istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz. Yeter ki yakaladığımız bu havayı kaybetmeyelim. Geçen sezon şampiyonluğu nasıl hep birlikte omuz omuza yaşadıysak, bu yıl da aynı başarıyı yakalayacağımıza yürekten inanıyoruz" diye konuştu.
İzmir ekibinde sarı kart cezalısı İbrahim Akın'ın yanı sıra sakatlıkları süren Hüsamettin ve Maksut bu hafta da forma giyemeyecek.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:14
-
Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 20
Yorum
Tarihin en önemli maçını Vida bozdu Maçı izlerken Bjk gol atar görüntüsü vardı. Vida 1-0 a razı olmalıydı. Belki kaleci kurtarırdı. Bu maç 1-1 2-1 de bitebilirdi Vida Vida
-
Caner’e kötü not
Toplam 6
Yorum
BAKİ Bu adam sahadan alınınca hocaya sallar, ilk değil Efendi olamıyor.Tıpkı başkanı gibi.
-
Aynaya baksınlar
Toplam 12
Yorum
Aykut un seviyesin çok altında Gs ın taraftarı da ağlak zırlak rantçı sinsi yoksa bu başkanı tutmaz fb de bu başkan olsa kasımpaşa maçı hakem hatası önce biz dedirtmeyiz
Altay taraftarını bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.