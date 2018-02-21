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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Altay taraftarını bekliyor

    Altay taraftarını bekliyor

    2. Lig 'ta üst üste , Niğde Belediyespor ve Ottocool Karagümrük'ü (D) mağlup ederek bu sezon ilk kez 3'te 3 yapan zirve ortağı Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, kalan haftalarda taraftarın desteğine her zamankinden fazla ihtiyaç duyacaklarını söyledi.

    Siyah-beyazlı taraftarların kendilerini deplasmanlarda yalnız bırakmadığını, iç sahada da tribünlerin dolması gerektiğini ifade eden Ekmekçioğlu, "Yönetim olarak bilet fiyatlarını 5 TL'ye düşürerek üzerimize düşeni yaptık. Şimdi artık tek yumruk olma zamanı. Tüm taraftarlarımızı pazar günü Atatürk Stadı'na bekliyoruz. Çünkü başka Altay yok" dedi.

    Konya Anadolu Selçukspor maçında 12. adamdan tam destek bekleyen Başkan Ekmekçioğlu, "Kalan 11 haftada 11 finalimiz var. Ben teknik heyetimize ve oyuncu grubumuza sonuna kadar güveniyorum. Bu ligde bekleme yapma niyetimiz yok. Direkt şampiyonluk istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz. Yeter ki yakaladığımız bu havayı kaybetmeyelim. Geçen sezon şampiyonluğu nasıl hep birlikte omuz omuza yaşadıysak, bu yıl da aynı başarıyı yakalayacağımıza yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

    İzmir ekibinde sarı kart cezalısı 'ın yanı sıra sakatlıkları süren Hüsamettin ve Maksut bu hafta da forma giyemeyecek.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:14
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