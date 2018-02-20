Bucaspor'a Mersin uyarısı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Tokatspor ve Sarıyer maçlarını kaybedip düşme hattına yaklaşan Bucaspor, pazar günü konuk olacağı son sıradaki Mersin İdmanyurdu maçını kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör Aytekin Sümbül, 21 puanı borçları yüzünden silinen rakiplerinin eksi 18 puanla ligin dibine demir attığını ancak hiçbir maçın oynanmadan kazanılmayacağını söyledi.
Mersin İdmanyurdu'na saygı duyduklarını belirten Sümbül, "Rakiplerimizi asla küçümsemeyiz. Futbol rehaveti kaldırmaz. Biz elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergilemek zorundayız. Mersin'de de futbolcularımız dikkatli olacak. Deplasmanda kazanacağımız 3 puan bizi rahatlatır ve güvenimizi yerine getirir" şeklinde konuştu.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 12:23
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Beşiktaş-Bayern maçı nasıl sonuçlanır?
Toplam 6
Yorum
Taner39 Bayern farklı kazanır.Çünkü Beşiktaş bu maçı 11 kişi tamamlayamaz.Özellikle Q7 kesin atılır.İnşallah yanılan ben olurum.Ama gerçek bu.
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‘Kameni klasını gösterdi’
Toplam 1
Yorum
sabrın sonu !! kameni volkandan daha çevik bir kaleci..bunu ispat etti.
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Balotelli, Fenerbahçe'ye faydalı olur
Toplam 1
Yorum
9 numara adam gol makinası ve çok hırslı..fener de iş yapar..
Bucaspor'a Mersin uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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