Bucaspor'un tadı kaçtı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Tokatspor'un ardından evinde Sarıyer'e de 3-1 mağlup olan Bucaspor, bir türlü istediği çıkışı yakalayamadı.
Düşme hattıyla arasındaki fark tekrar 2 puana düşen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aytekin Sümbül hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını söyledi.
Maçın hakemi Sabit Selvi'yi de eleştiren Sümbül, "Rakibimizin attığı 2'nci golde bariz el vardı, hakem görmedi. Lehimize iki penaltı düdüğü es geçildi. Biz iyi mücadele ettik, pozisyonlara da girdik. Ancak hem hakemin takdir haklarını rakip takıma kullanması, hem de deneyim eksikliğimizin olması mağlubiyeti getirdi. Ancak takımıma güveniyorum. Düşme potasından uzaklaşacağız. Bu hafta konuk olacağımız Mersin İdmanyurdu'nu yenip çıkışa geçeceğiz" dedi.
Bu sezon borçları yüzünden 21 puanı silinen Mersin ekibi, eksi 18 puanla son sırada yer alıyor.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:53
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Ben de geliştim
Toplam 13
Yorum
fb hakem hatalarını aykut yaptırmıyor kim futbolu yönetiyorsa demekki yanlış yönetiyor bunun seni beni yok bütün futbol klüpleri mağdur düşünün
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3 yıl sonra asist yaptı
Toplam 1
Yorum
Aslan ILK DEVRE ORTASAHADA SÜPER ISLER YAPTI HOCA SERDARA KIZDI 2.DEVRE DONKU DEFANSA CEKEREK HARAKIRI YAPTI KIZMAYACAKSIN YANLIS YAPTIN F.TERIM
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Ben de geliştim
Toplam 13
Yorum
ÇUKUR Adam hakkıını savunuyor siz algı operasyonu diyorsunuz niye sussun haklıysanız sizde susmayın adam haksızlığa karşı bunun sorumlusu mhk
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