Sakaryaspor evinde kazandı
TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta maçında Sakaryaspor, sahasında Zonguldak Kömürspor'u 3-2 mağlup etti.
Hakemler: Hasan Avcı xx, Alper Uslu xx, Hidayet Zeybek xx, Eren Özyemişçioğlu xx
Sakaryaspor: Ercüment Kafkasyalı x, Yasir Subaşı xx, Tufan Kelleci xx, Ramazan Sal xx, Cenk Kaplan xx, Serdar Ümit Deniz x, Ramazan Çevik xx (Batuhan Karadeniz dk. 58 xx), Yunus Emre Yalçın x (Ferhat Yazgan dk 73. xx), Ramazan Civelek xx, Beykan Şimşek xx, Tevfik Köse xx (Sezer Badur dk. 67 xx)
Teknik Direktör: Engin Korukır
Zonguldak Kömürspor: Sinan Ören xx, Kemal Cingirt xx (Semih dk. 89 ?), Kamil İçer x, Şevket Güngör xx (Erkan Coşkun dk. 49 xx), Hasan Küçcük xx, Okan Duran x, Hüseyin Yılmaz xx, Raşit Sevindir xx (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 77 x), Uğur Durmuş x, Onur Eriş xxx, Furkan Demir xx
Teknik Direktör: Recep Yazıcı
Goller: Beykan Şimşek (dk. 43), Batuhan Karadeniz (dk. 63), Tufan Kelleci (dk. 90+2) (Sakaryaspor), Onur Eriş (dk. 44), Mustafa Tahir Babaoğlu (dk. 90+3) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı Kartlar: Yunus Emre Yalçın, Batuhan Karadeniz, Ferhat Yazgan, Yasir Subaşı (Sakaryaspor), Furkan Demir, Hasan Küçcük, Hüseyin Yılmaz, Ercan Coşkun (Zonguldak Kömürspor)
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:56
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Bu da mı tesadüf
Toplam 8
Yorum
u.açar hiç şaşırmadık alışıkız Beşiktaş ımızı durdurma hareketlerine şenol hocanın10numara ve yrdmc hoca almama inadı olmasa hakemleride yenerdik
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Bu da mı tesadüf
Toplam 8
Yorum
taraftar YABANCI HAKEM isteyin.. Objektif hakemle oynamak işinize gelmez değil mi ? Konyada hakem sayesinde farktan kurtuldunuz.
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Fellaini imzayı attı!
Toplam 6
Yorum
GS'li yahu ne işi var bu kazmanın. kamyon gibi adam 20 yaşında bile koşamayan kamyon gibi ağır ve uzun adamı 31 yasında alırsanız yazıklar olsun !
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