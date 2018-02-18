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    18 Şubat 2018, Pazar
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    evinde kazandı

    Sakaryaspor evinde kazandı

    2. Lig 23. hafta maçında , sahasında 'u 3-2 mağlup etti.

    Stat: Yeni Sakarya Atatürk

    Hakemler: Hasan Avcı xx, Alper Uslu xx, Hidayet Zeybek xx, Eren Özyemişçioğlu xx

    Sakaryaspor: Ercüment Kafkasyalı x, Yasir Subaşı xx, xx, Ramazan Sal xx, Cenk Kaplan xx, Serdar Ümit Deniz x, xx ( dk. 58 xx), Yunus Emre Yalçın x (Ferhat Yazgan dk 73. xx), Ramazan Civelek xx, Beykan Şimşek xx, Tevfik Köse xx (Sezer Badur dk. 67 xx)

    Teknik Direktör: Engin Korukır

    Zonguldak Kömürspor: Sinan Ören xx, Kemal Cingirt xx (Semih dk. 89 ?), Kamil İçer x, Şevket Güngör xx (Erkan Coşkun dk. 49 xx), Hasan Küçcük xx, Okan Duran x, Hüseyin Yılmaz xx, Raşit Sevindir xx ( dk. 77 x), Uğur Durmuş x, xxx, Furkan Demir xx

    Teknik Direktör: Recep Yazıcı

    Goller: Beykan Şimşek (dk. 43), Batuhan Karadeniz (dk. 63), Tufan Kelleci (dk. 90+2) (), Onur Eriş (dk. 44), Mustafa Tahir Babaoğlu (dk. 90+3) ()

    Sarı Kartlar: Yunus Emre Yalçın, Batuhan Karadeniz, Ferhat Yazgan, Yasir Subaşı (Sakaryaspor), Furkan Demir, Hasan Küçcük, Hüseyin Yılmaz, Ercan Coşkun (Zonguldak Kömürspor)
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:56
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